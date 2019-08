Stiri pe aceeasi tema

- Transportul in comun din municipiul Brasov va fi afectat in 1 septembrie 2019, cand pe mai multe strazi ale orasului se va desfasura Campionatul Mondial de 50 km alergare pe sosea. Astfel, avand in vedere ca intre orele 6.00 – 16.00, traficul rutier va fi complet inchis pe traseul Livada…

- Peste 150 de sportivi din 31 de tari vor participa la Campionatul Mondial de Alergare 50 km care va avea loc pe 1 septembrie, la Brasov, acesta fiind cel mai mare eveniment atletic organizat vreodata in Romania, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. 'Este un mare eveniment pentru comunitatea atletilor…

- Campionatul Mondial de Alergare 50 km organizat la Brașov in premiera pentru Romania, care va avea loc in data de 1 septembrie 2019, aduce noi modificari in trafic. Serviciul Rutier Brașov a anuntat o noua restrictie in traficul rutier. Astfel, duminica, 1 septembrie, circulatia rutiera dinspre Poiana…

- Trei sportivi aradeni, legitimați la CS Universitatea Arad vor participa la Campionatul Mondial de Alergare pe distanța de 50 de kilometri. Cea mai importanta competiție sportiva organizata de Federația Romana de Atletism in istoria sa de 125 de ani de existența se va desfașura la sfarșitul acestei…

- Brasovul se pregateste sa gazduiasca primul Campionat Mondial de Atletism din Romania. Pe 1 septembrie va avea loc in orasul de sub „Tampa” Campionatul Mondial de Alergare de 50 de kilometri. Competitia este organizata de IAU (Organizatia Internationala de Ultra-alergare) in parteneriat cu Federatia…

- Brasovul va gazdui, pe 1 septembrie, primul campionat mondial de alergare pe distanta de 50 km organizat vreodata in Romania, informeaza un comunicat al Federatiei Nationale de Atletism remis vineri presei. ''Pregatirile sunt in toi la Brasov pentru organizarea Campionatului Mondial de Alergare…

- Prof.dr. Dafin Muresanu, presedintele Federatiei Europene a Societatilor de Neuroreabilitare (EFNR), a afirmat ca e nevoie de o reorganizare a activitatii de recuperare neurologica in sistemul de sanatate din Romania. Afirmatia a fost facuta la un eveniment international destinat neurologiei care a…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Romania, conform prestigiosului Top Shanghai 2019, este o universitate dinamica, competitiva, responsabila si implicata in mediul economico-social, avand cea mai buna insertie a absolventilor…