- Trafic inchis pe DN 1A, dupa ce doua TIR-uri au derapat din cauza zapezii (Video) Traficul este inchis pe DN 1A, pe ambele sensuri, dupa ce doua TIR-uri au derapat din cauza zapezii. Traficul a fost inchis, miercuri seara, la limita dintre judetele Prahova si Brasov, dupa ce doua TIR-uri au derapat…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, in zona Movila Vulpii. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme. Din fericire, nu exista persoane ranite grav. Traficul in zona, pe sensul spre Brasov, este ingreunat. Cercetarile continua pentru a se stabili…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, in sensul giratoriu de langa Metro Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme, in care se aflau 7 participanti. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie, pompieri si o ambulanta SMURD. Traficul…

- Circulatia rutiera este ingreunata din cauza aglomeratiei pe Valea Prahivei, pe sensul de urcare, intre statiunile Sinaia si Predeal, precum si intre localitatile Nistoresti si Comarnic.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza aglomeratiei traficul rutier pe sensul de urcare…

- Drumul spre Zarnești va fi inchis sambata, 4 august, anunța DRDP Brașov, in intervalul orar 9:00 – 17:00. Se vor executa lucrari de inlocuire a placilor de beton armat la trecerea de nivel cu calea ferata. Traficul va fi deviat pe DJ 112 E, intre Tohanul Nou si Tohanul Vechi, a anunțat prutaptorul de…

