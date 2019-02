Stiri pe aceeasi tema

- Vizibilitatea este redusa sub 50 de metri pe mai multe drumuri din 9 județe, din cauza ceții, iar polițiștii rutieri recomanda atenție maxima. De asemenea, atentionarea cod galben de ceata a fost prelungita pentru noua județe, pana la ora 11.00, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Astfel, potrivit meteorologilor, sambata dimineata este ceata in judetele Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi, Harghita, Suceava, Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt, Galati, Iasi. Si Centrul Infotrafic a informat ca se circula ingreunat, in conditii de ceata densa, care a redus vizibilitatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile pana la ora 23:00 in 11 judete.In Ialomita, Braila, Buzau, Constanta si Tulcea, ceata va determina vizibilitate scazuta sub 200 m iar in Vaslui, Bacau, Vrancea, Neamt, Iasi si Galati,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00 este cod galben de ploaie sau burnita care depune polei in judetele Vaslui, Vrancea, Galati, Iasi, Suceava, Bacau si Neamt. De asemenea, este cod galben, pana la ora 10:00, in judetele Harghita, Botosani si Iasi. In plus, pana la ora 11.00, este cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile pana duminica, la ora 20:00, in mai multe localitati din 12 judete din Transilvania, Moldova, Muntenia si Dobrogea.Potrivit ANM, in localitati din judetele Harghita, Bacau, Vrancea, Botosani,…

- Meteorologii au emis, duminica dimineața, mai multe avertizari Cod galben de ceata care vizeaza municipiul Bucuresti si 15 judete. Potrivit ANM, in municipiul Bucuresti a fost ceata pana la ora 9.00. Cod galben de ceata cu vizibilitate redusa a fost, de asemenea, pana la ora 8.00, in judetele Ialomita,…

- ANM a anunțat o incalzire a vremii, in cursul zilei de duminica, dar ceața va continua, chiar și așa, sa fie semnalata, in special in zonele joase. O parte din județul Prahova se afla sub cod galben, in aceasta dimineața. Avertizarea cod galben este valabila pana la ora 9.00, in zona joasa a județului…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora (7:00), pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Bacau, Botosani, Buzau, Dambovita, Iasi, Mehedinti, Prahova, Neamt si Suceava, se semnaleaza ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pentru…