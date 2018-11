Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane precizeaza ca circulatia feroviara este intrerupta pe Magistrala 200 intre localitațile brașovene Ghimbav si Bartolomeu, din cauza unei sine fisurate in urma temperaturilor scazute. Doua trenuri de calatori care circulau pe relatia Sibiu – Bucuresti, respectiv Budapesta – Bucuresti, sunt oprite in statii pana la remedierea deficientei. Se estimeaza reluarea traficului feroviar in aproximativ 2 ore. Foto: arhiva The post Trafic feroviar oprit intre Ghimbav și Bartolomeu, dupa ce o șina s-a fisurat din cauza gerului appeared first on…