Trafic de armament internaţional. Au fost confiscate arme, grenade şi lansatoare de rachete Arsenalul - care numara de asemenea in jur de 20 de pistoale, mai mult de 11.000 de gloante de diverse calibre, arme silentioase, mine antipersonal si detonatoare - a fost descoperit de o unitate antiterorista intr-un sat de langa Gradiska (nord), potrivit unui comunicat.



Casa perchezitionata, precum si un garaj si o cabana, apartin unui bosniac ce locuieste in prezent in Elvetia, potrivit aceleiasi surse care nu a precizat daca acesta a fost arestat in Bosnia, potrivit Agerpres.



Bosnia si alte tari din Balcani se afla in centrul traficului de arme din Europa.



Sursa articol si foto: rtv.net

