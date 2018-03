Stiri pe aceeasi tema

- Traficul se desfasoara ingreunat, luni seara, pe mai multe tronsoane din DN 54 si DN 64, in judetul Olt, din cauza acumularilor de apa pe carosabil, anunta Infotrafic. Potrivit sursei citate, pe DN 54 probleme au aparut in localitatea Deveselu, judetul Olt, pe tronsoanele kilometrice 12+000 - 12+100…

- Vineri, începând cu ora 7:30, a fost închisa circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, pe ambele sensuri de mers, între București și Drajna, km 12+000 – km 105+500, din cauza viscolului puternic și a vizibilitații reduse, anunța CNAIR. …

- Traficul pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluat luni dimineata, dupa ce drumul fusese inchis duminica dupa-amiaza, intre Bucuresti si Fetesti, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata. Din cauza conditiilor meteo, pe mai multe drumuri din tara circulatia se desfasoara cu dificultate…

- Temperaturile scazute si vremea rea care s-au asternut in tara fac ravagii la tot pasul. Mai multe drumuri sunt restrictionate din cauza ghetii. Soferii sunt rugati sa fie foarte atenti la volan.

- Traficul rutier in judetul Covasna, pe DN 11 Tirgu Secuiesc - Onesti, este ingreunat, duminica dimineata, din cauza poleiului, informeaza, intr-un comunicat de presa, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, din aceasta cauza, in zona kilometrilor…

- Circulatia feroviara ramane oprita, vineri dimineata, intre Viseul de Jos si Salva, judetul Bistrita -Nasaud, unde un tren de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar este blocat si in judetul Dambovita. Probleme se inregistreaza si in traficul rutier pe mai multe drumuri. Potrivit Centrului…

- Lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva e plin de muncitori in aceste zile. Conform informatiilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, peste 600 de oameni și circa 180 de utilaje lucreaza pe mai multe fronturi, pe acest lot, la fundația viitorului Centru de Intreținere Șoimuș (cladire…

- Circulația rutiera este oprita pe anumite drumuri. Din cauza revarsarii unor cursuri de apa se inregistreaza doua drumuri naționale cu circulația oprita in județele Mureș și Buzau. Pe DN 13 C in județul Mureș in localitatea Vanatori, circulația este oprita din cauza apei acumulate pe partea carosabila…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Potrivit Prefecturii Buzau, pe DN 10 au fost instituite filtre de Politie la Cislau, pentru informarea soferilor referitor la ruta disponibila si pentru a nu permite circulatia…

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar vineri pe Autostrazile A1 si A2 din cauza unor lucrari pentru inlocuirea parapetului median si lucrari de reparatii asupra carosabilului. Potrivit Centrului...

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar vineri pe Autostrazile A1 si A2 din cauza unor lucrari pentru inlocuirea parapetului median si lucrari de reparatii asupra carosabilului. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Mai multe drumuri naționale sunt inchise din cauza viabilitații scazute, a unor alunecari de teren sau a caderilor de copaci. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada,…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta se circula ingreunat din cauza ploii torentiale care a redus vizibiliatea sub 30 de metri, intre kilometrul 190 si intrarea pe autostrada A4. Reamintim ca la nivelul tarii exista cinci drumuri nationale…

- DJ 546E Oporelu – Miesti (judetul Olt) si DJ 284 Ghermanesti – Arsura (judetul Vaslui) sunt in continuare inchise, din cauza vremii, informeaza duminica Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Traficul rutier pe autostrada A2 s-a redeschis joi, incepand cu ora 12,00, cu anumite restrictii de tonaj pe anumite segmente, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta.

- Traficul rutier pe autostrada A2 se redeschide, joi, incepand cu ora 12,00, cu anumite restrictii de tonaj pe anumite segmente, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta. Astfel, conform sursei citate, circulatia rutiera pe A2, Bucuresti - Constanta, se va desfasura…

- Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza ca - dupa cate afirma Inspectoratul Scolar - accesul microbuzelor este dificil pe mai multe drumuri acoperite de zapada. In functie de evolutia vremii, autoritatile urmeaza sa decida prelungirea perioadei de suspendare…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Patru dumuri nationale din judetul Ialomita au fost inchise in totalitate de ninsorile abundente, alte cinci drumuri nationale traficul este intrerupt, iar pe DN2A au fost instituite restrictii de tonaj.

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului puternic, si pe DN 38, intre Agigea si Negru Voda, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 11 drumuri nationale si pe doua autostrazi.

- Trei drumuri nationale din judetele Calarasi, Giurgiu si Teleorman sunt inchise traficului rutier din cauza vremii nefavorabile. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 14.00 s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 41, intre Oltenita, judetul Calarasi si Greaca,…

- Circulația rutiera este oprita, joi dimineața, pe DN2 (E85), din cauza unui accident in Dumbraveni, Vrancea. Doua tir-uri și o mașina s-au ciocnit la ieșire din localitate, pe drumul spre Ramnicu Sarat. Un alt accident a avut in aceasta dimineața in județul Buzau, in care au fost implicate o mașina,…

- Mobilizare impresionanta de forțe pe șantierul lotului patru al autostrazii Lugoj-Deva. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, in acest moment, intre localitațile Șoimuș și Ilia, din județul Hunedoara, se lucreaza, printre altele, la infrastructura pasajelor și…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Au mai trecut trei luni de zile de la ultima vizita pe șantierul de la pasajul din dreptul CET. Același pasaj despre care aradenii vorbesc de mai bine de șapte ani de zile și care nici acum nu este finalizat spre disperarea și frustrarea tuturor șoferilor ce tranziteaza orașul nostru. Ultima data…

- Circulatia rutiera este blocata pe DN73, marți seara, intre localitatile brasovene Moieciu si Fundata, dupa ce un TIR a derapat si a ajuns de-a lungul soselei. In urma incidentului, nu s-au inregistrat victime. „Politistii Biroului Rutier Campulung se afla la iesirea din Municipiul Campulung si informeaza…

- Conform datelor oficiale, lucrarile facute la lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva au ajuns la 95,62%, in luna ianuarie. Pe portiunea dintre Traian Vuia si Margina se circula, in acest moment firma care a castigat acest lot efectueaza lucrari la viitorul Centru de Intretinere si Coordonare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au decedat, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal, fiind inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Niciuna din persoanele decedate nu…

- In urmatorii trei ani, in judetul Vaslui se vor asfalta sau reabilita peste 700 de kilometri de drumuri judetene. 200 kilometri de drumuri se vor reabilita ca urmare a castigarii de catre Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a 14 proiecte pe drumuri pe PNDL 2, care reprezinta 102 kilometri. Prin proiectul „Drumului…

- Angajații Direcției de Drumuri și Poduri Timișoara lucreaza in aceste zile pe DN 68A, mai precis intre localitațile Margina și Ohaba. Acest drum a devenit foarte greu de parcurs, aceasta pentru ca tot traficul care vine pe autostrada A1 este nevoit sa urmeze de la Margina vechiul drum național…

- Traficul greu al camioanelor care duc granele spre portul la Dunare de la Moldova Noua este de vina pentru carosabilul ciuruit de pe Drumul National 57, dintre Moravita si Oravita si de aici, mai departe, spre portul amintit. Probabil cel mai prost drum national din Banat, DN57 e un fel de…

- Un nou termen pentru remedierea unei porțiuni de 50 de metri din DN76, intre Halmagiu și Leasa. La mai bine de un an și jumatate de cand bucata de drum a cedat, autoritațile nu doar ca nu au refacut-o, ci au stabilit ca mai avem de asteptat inca sase luni pentru rezolvarea problemei. „In urma…

- Mai multe drumuri judetene si comunale continua sa fie inchise vineri, din cauza vremii nefavorabile, iar peste 70 de localitati nu au energie electrica. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis Agerpres, vineri dimineata, la ora 6,45, erau inchise 15 drumuri judetene, dupa cum urmeaza:…

- Tot mai mulți șoferi ales sa mearga pe varianta Sacamaș – Coșevița – Coșava – Margina, atunci cand vin dinspre Deva, pentru a ajunge la intrarea pe autostrada. Traficul este unul greu, plin de tiruri, dar in aceste zile au aparut și gropile din asfalt. Pe unele porțiuni sunt atat de…

- Un drum national si mai multe drumuri judetene din Iasi, Caras Severin, Tulcea si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din judetul Constanta - 4 localitati; judetul Hunedoara…

- Un drum national si mai multe drumuri judetene din Iasi, Caras Severin, Tulcea si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din judetul Constanta - 4 localitati; judetul Hunedoara…

- Un numar de 8 drumuri judetene din Iasi, Caras Severin si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. O garnitura de tren este blocata in continuare intre Constanta si Tulcea. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Doua sectoare de drumuri nationale - DN 67C, intre Novaci si Ranca, judetul Gor,j si DN 11C intre Targu Secuiesc si Bixad - sunt inchise la aceasta ora si mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, anunta CNAIR, care precizeaza ca unele drumuri au fost blocate de sutocamioane neechipate…

- Precipitațiile sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare din ultimele zile au afectat modul in care se poate circula pe drumurile din vestul țarii. Miercuri-dimineața, pe raza Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara s-a acționat și s-a patrulat pe șosele cu 32 de utilaje și au fost raspandite…

- Liberalul Nicolae Bitea este noul director adjunct al Societații de Transport Public Timișoara. Bitea este consilier județean PNL, iar pana acum a mai ocupat funcții de conducere in cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Nicolae Bitea și-a preluat funcția din 27 decembrie, anul trecut…

- Consiliul Judetean Alba administreaza, in prezent, o retea de 908,15 km de drumuri. Pe 12% din aceasta infrastructura, ce insumeaza aproximativ 100 de kilometri, se circula cu dificultate: sunt drumuri in stare rea sau impracticabile. Majoritatea sunt variante de acces in Apuseni, dar si in alte zone…

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Vrancea si Gorj se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, anunta Centrul Infotrafic, care reaminteste si ca pe sase drumuri nationale circulatia este inchisa, noteaza news.ro."La aceasta ora ca traficul pe mai multe artere rutiere…