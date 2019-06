Stiri pe aceeasi tema

- Și drumarii au avut de furca din cauza condițiilor meteorologice. Ploaia abundenta și vantul puternic au creat probleme pe DN13, in zona Padurii Bogații. Un copac s-a rupt pe DN13, fiind necesara intervenția drumarilor care l-au indepartat cu ajutorul drujbelor, iar traficul rutier a fost reluat in…

- CNAIR anunta restrictii de trafic pentru camioane pe A2 și doua drumuri naționale, de Rusalii, de sambata pana luni, potrivit Mediafax.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA anunta ca, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor și ministrului Afacerilor Interne,…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti anunta ca pentru efectuarea unor lucrari provizorii la km 82+750, pe DN 10, la Viaductul Giurca, incepand de miercuri, de la ora 11.00, circulatia rutiera va fi restrictionata pe toata lungimea viaductului, la o singura banda de circulatie, in latime…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj, a semnat contractul pentru proiectarea și execuția reparațiilor la podul de pe DN 1,

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a distribuit cateva imagini de pe Transfagarașan care fac inconjurul internetului! Troiene de 6 metri inalțime, mai ceva ca in Ajunul Craciunului și frig de „ingheața pietrele” - cam așa poate fi descris unul dintre cele mai frumoase drumuri din Romania.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a publicat noi imagini din timpul operatiunii de deszapezire pe Transfagarasan, drum care se va deschide The post Zapada de 5 metri pe Transfagarasan. Drumul se deschide oficial pe 1 iulie (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Echipaje ale ISU Timis au intervenit, vineri, la un accident rutier urmat de incendiu, care a avut loc pe autostrada A1, intre localitatile Topolovatu Mare si Remetea Mare, intre un autotren si un autoturism, potrivit Agerpres. In fiecare autovehicul se aflau doar soferii, ranit fiind cel din…

- Traficul rutier pe DN73A, intre Rașnov și Zarnești, se va desfașura cu dificultate in aceste zile din cauza copacilor periculoși de pe margine drumului, care pun in pericol siguranța circulației și trebuie indepartați. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat ca a inceput luni,…