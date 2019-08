Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 50 de ani din Botosani a blocat traficul pe un drum national. Botosaneanca s-a aruncat efectiv pe carosabil si se rostogolea pe mijlocul soselei. Era sa fie ucisa in repetate randuri de soferii care o vedeau in ultima clipa si evitau impactul.

- Saptamana a inceput cu un accident rutier pe Valea Oltului, in apropierea statiunii Calimanesti - Caciulata. In accidentul produs la km 200 + 500 m de pe DN 7 / E 81 au fost implicate trei masini si un TIR. Evenimentul s-a soldat cu o victima, care conducea unul dintre autoturisme care a patruns pe…

- Accident rutier cumplit intre Leordina si Petrova. 2 autovehicule implicate, 6 victime dintre care o femeie decedata, acționeaza echipaj EPA, Descarcerarea si 2 echipaje SAJ.Trafic blocat. Acțiune in derulare. foto:arhiva

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN 6, șoseaua care leaga Reșița de Orșova. Coliziunea intre un TIR care transporta paleți și un autoturism in care se aflau doua persoane s-a produs in jurul orei 16.00, in zona localitații carașene Topleț. La fața locului s-au deplasat…

- Animalul, chinuit ingrozitor, a fost salvat de interventia altor soferi si a unor pietoni, care au blocat in trafic masina implicata. Dupa ce a fost anuntata Politia, s-a lamurit cum a ajuns ca bietul caine sa fie tirit in trafic. Proprietarul cainelui si-a legat animalul de carligul unei masinii parcate,…

- Avionul apartine companiei Spring Airlines si peste 160 de pasageri au fost nevoiti sa astepte, din cauza incapatanarii mamei si a lipsei de bun simt a fiicei acesteia. Intamplarea a avut loc pe aeroportul Suvarnabhumi, din capitala Thailandei, Bangkok, iar in imaginile postate online se vede…