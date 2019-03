Trei autotrenuri inmatriculate in judetele Maramures, Brasov si Ilfov au intrat in coliziune, miercuri, pe Drumul National 13 E 60, in localitatea Tigmandru, din cauza unuia dintre soferi care a pierdut controlul masinii intrucat nu a adaptat viteza la conditiile de drum.

"In jurul orei 14.15, pe D.N.13-E60, in localitatea Tigmandru, a avut loc un accident rutier. Din primele date, se pare ca s-a produs o coliziune intre trei autotrenuri, inmatriculate in judetele Maramures, Brasov si Ilfov. Astfel, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, conducatorul unuia dintre autotrenuri,…