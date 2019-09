Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a fost grav ranit dupa ce masina la al carei volan se afla a intrat in coliziune cu un autocar cu pasageri, pe drumul national DN 15B, in localitatea Poiana Largului, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat ca niciunul dintre cei 18 pasageri…

- Traficul rutier este blocat in totalitate pe DN 15 B, luni 16, septembrie, la Poiana Largului, dupa producerea unui accident rutier. Din primele informatii oferite de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, a fost vorba despre o coliziune intre un autoturism si un autocar. Soferul…

- O persoana a murit si alta a fost ranita, marti, in localitatea Gura Foii, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina condusa de un politist din Dambovita. Reprezentantii Politiei Dambovita au declarat ca accidentul s-a produs pe DN 7, pe raza localitatii Gura Foii, a notat mediafax.…

- O persoana a murit si trei au fost ranite, intre care un copil de patru ani, intr-un accident produs astazi in localitatea Campuri Surduc, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. Potrivit primelor informații de la fața locului, un barbat de 70 de ani, din judetul Sibiu, in timp…

- O minora de 10 de ani a fost ranita astazi la un festival desfasurat in comuna Cristesti, județul Mureș, dupa ce scaunul unui carusel in care se afla s-a rupt, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mures. "Astazi, in jurul orei 16.00, politistii Sectiei de Politie Rurala nr.4 Ungheni, care…

- Ziarul Unirea FOTO: ACCIDENT rutier pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. O persoana ranita in urma coliziunii. Trafic blocat Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. In evenimentul rutier au fost implicate 2 autoturisme, rezultand…

- O femeie surprinsa de o viitura la Rucar a fost ranita si 10 persoane au fost evacuate, in urma unor precipitatii abundente cazute vineri dupa amiaza, potrivit reprezentantilor IGSU. Din cauza precipitatiilor au fost inundate 10 gospodarii, iar DN73, intre Rucar si Dragoslavele, a fost blocat din cauza…