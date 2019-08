Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN15C Piatra Neamt – Targu Neamt, la kilometrul 15, in zona localitatii Dobreni in judetul Neamt, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. In urma impactului, doua…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca din cauza numarului mare de autovehicule, circulatia rutiera pe sensul catre Suceava al DN17 Campulung Moldovenesc – Gura Humorului se desfasoara dificil, in conditii de aglomeratie pe tronsonul Frasin – Paltinoasa. Pentru…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Covasna pe DN12, Miercurea Ciuc –Sfantu Gheorghe, la kilometrul 15, pe un segment de drum in curba, un autoturism a patruns pe contrasens, unde a intrat in impact cu un alt autoturism. Conform reprezentanților…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, la kilometrul 47+100 de metri, in zona localitatii Puchenii Mari, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. La fata locului au ajuns…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt in ambele sensuri pe DN 2 Focsani – Adjud, intre localitatile Tisita si Marasesti, judetul Vrancea, din cauza unui eveniment rutier. Un autotren s-a rasturnat pe suprafata carosabila, fara…

- Trei persoane au murit, duminica dimineata, iar alte patru au suferit rani grave, in urma unui accident produs pe DN22, in apropiere de localitatea Lumina, judetul Constanta. Circulatia este blocata in zona pe ambele sensuri. Potrivit politistilor, in accident au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza in județul Satu-Mare. O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite in urma impactului frontal dintre doua autoturisme. Printre victime se numara și o femeie insarcinata, susține Romania TV. Mai multe echipaje medicale…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17 Suceava - Gura Humorului, la iesirea din Ilisesti catre Paltinoasa (judetul Suceava) a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme. Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite (aparent grav).…