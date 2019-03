Trafic blocat pe DN1. Opt autoturisme, implicate într-un accident grav Traficul rutier a fost blocat pe Drumul Național 1, la ieșirea din Codlea spre Sibiu, din cauza unui accident rutier. Opt autovehicule au fost avariate, iar o persoana a fost ranita. Mai multe echipaje de ambulanța, dar și poliția, s-au deplasat imediat la locul accidentului. Traficul rutier a fost blocat in urma impactului dintre autovehicule. Polițiștii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a vedea exact cine se face vinovat de producerea accidentului. Persoana ranita, un barbat in varsta de 30 de ani, a fost preluata de o ambulanța și transportata la Spitalul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

