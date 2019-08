Trafic blocat pe DN1. Carambol cu trei autoturisme. Mai multe victime

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, la intrarea in localitatea Voila dinspre Sibiu, a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului o persoana a fost ranita și a ramas incarcerata. Traficul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2, pe sensul Bucuresti catre Constanta, la kilometrul 69, in zona localitatii Dor Marunt, judetul Calarasi, a avut loc un accident in care au fost implicate o autoutiltara si doua autoturisme. Mai…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 10 – 14 iunie 2019, in intervalul orar 08.00 – 18.00, pe sensul catre Ploiesti al DN1 Bucuresti – Ploiesti, pe tronsonul kilometric 46+600 de metri (Puchenii Mari) – 53+600 de metri (Barcanesti), judetul Prahova,…

- Pe DN1 B, in Valea Calugareasca, pe sensul de mers catre Ploiesti, de la km. 22 la km.16, din cauza apei pe carosabil se circula in coloana. Pe sensul catre Buzau, coloana in miscare de la km 17 la km 18+500', precizeaza IPJ Prahova. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN1 Ploiesti – Brasov, intre Predeal si Cotul Donului (judetul Brasov), a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Circulatia rutiera se desfasoara pe o banda…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, intre kilometrii 102 si 106, in localitatea Comarnic, judetul Prahova, se vor executa astazi, intre orele 10:00-18:00, lucrari de reparatii asupra carosabilului, pe sensul de mers Bucuresti - Brasov. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 E673 Deva ndash; Arad, pe in zona localitatii Lesnic judetul Hunedoara , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate patru vehicule un autotren si trei autoturisme .Circulatia este la aceasta ora intrerupta…

- O data cu sfarșitul saptamanii traficul rutier s-a intensificat pe Drumul Național 1, iar incidentele nu au intarziat sa apara. Astfel ca Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Prahova, pe DN1 Ploiesti – Brasov, din cauza unui accident in care au fost…