Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este intrerupt, duminica pe Magistrala 300, intre stațiile Cluj-Napoca și Campia Turzii, in județul Cluj din cauza unei defecțiuni la o locomotiva.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulația feroviara este intrerupta duminica pe…

- Un TIR arde pe un drum național din județul Bistrita-Nasaud, dupa impactul cu o mașina. Traficul este oprit, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulatia rutiera este oprita pe DN 17 Bistrita - Vatra Dornei, in zona localitatii Mijlocenii…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat sa intervina joi, la orele amiezii, la un eveniment rutier in care o persoana a fost grav ranita. Potrivit primelor informații, un autoturism care se deplasa pe DN1F, dinspre Zalau inspre Cluj-Napoca, in zona localitatii Sutoru, judetul Salaj, in apropiere de limita…

- Cinci persoane sunt ranite dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent vineri, pe drumul național 1, in zona localitatii Vladeni din judetul Brasov, conform Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN1 Brasov – Fagaras, in zona…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN19 (E671), la kilometrul 40+500 de metri, in zona localitatii Sacuieni, judetul Bihor, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un tir. La fața locului s-au deplasat mai multe…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 (E79), la kilometrul 164, pe raza localitatii Pui, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, un vehicul a parasit carosabilul si s-a izbit de un gard de pe marginea drumului.…

- Circulația rutiera pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași, se desfașoara, marți, pe o singura banda, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe…

- Circulația rutiera pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași, se desfașoara, marți, pe o singura banda, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta,…