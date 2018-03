Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat vineri dimineata pe DN 11 Brasov-Bacau, in zona Pasului Oituz, unde a nins abundent, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN 11, la kilometrul…

- Traficul rutier a fost blocat, vineri dimineata, pe DJ 21 Baraganu-Tandarei, din cauza depunerilor de zapada, dupa ce pe DJ211 B Baraganu - Victoria - Mihai Bravu circulatia rutiera a fost inchisa incepand cu ora 8:30, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian, conform…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2E, in sat Braiesti, com. Cornu Luncii, la kilometrul 16+800, in judetul Suceava, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autotren, un autocamion si o autoutilitara. Cauza producerii a fost neadaptarea…

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe DJ 211 B Baraganu - Victoria - Mihai Bravu, din cauza depunerilor de zapada, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian, conform Agerpres.Pe toate drumurile din judet se circula in conditii…

- Traficul este ingreunat, joi seara, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, fara a exista victime. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Traficul rutier este blocat, marti dimineata, pe DN7, Valea Oltului, la kilometrul 253, in localitatea Talmaciu, dupa ce un autotren s-a rasturnat, potrivit Politiei. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita momentan…

- Traficul in Bucium a fost blocat aproximativ o ora, intre 09:30 si 10:30, din cauza unui TIR care a derapat in curbe. Se pare ca acesta nu era echipat corespunzator pentru circulatia in conditii de iarna. Acum s-a dat drumul circulatiei, insa aceasta se desfasoara cu mare dificultate din cauza zapezii…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca sambata dimineata nu sunt inregistrate drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile, insa traficul se desfasoara cu dificultate pe trei drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea, in…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul feroviar pe linia de cale ferata 409 este blocat, joi, seara, dupa ce un tren de marfa a deraiat. "Un tren de marfa (nr.4136) cu 38 vagoane incarcate cu cherestea a deraiat intre statiile Sacel si Beclean. Nu sunt victime", anunta Infotrafic. Potrivit…

- Filmarile la serialul ingreuneaza traficul din municipiul Constanta. Soferii care circula astazi pe bulevardul 1 Mai trebuie sa stie ca se circula bara la bara pe sensul dinspre Gara CFR catre Soseaua Mangaliei, pe o distanta de 300 m, vizavi de parcul de la Far.De asemenea, din cauza filmarilor, sambata,…

- Trei drumuri județene și doua comunale sunt inchise din cauza inundațiilor in județul Covasna. Poliția le recomanda șoferilor sa evite deplasarile in zonele in care apele s-au revarsat. Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a anunțat ca sunt inchise traficului rutier urmatoarele drumuri: DJ 131…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Circulatia rutiera a fost oprita, miercuri dimineata, pe DN 10 Siriu-Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe carosabil, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau - DJ102 Cislau-Valenii de Munte - DN1A Valenii de Munte…

- Circulatia feroviara, blocata, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, din cauza unor copaci cazuti pe calea ferata, a fost reluat, la ora 20.45, pe firul II, intre Timisu de Sus si Predeal.

- Circulatia feroviara este blocata, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, dupa ce doi arbori au cazut pe calea ferata, unul dintre copaci prabusindu-se peste vagonul unui tren, fara a exista victime. La acesta ora, opt trenuri sunt oprite pe traseu.

- Traficul feroviar este blocat, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, dupa ce mai multi copaci au cazut pe calea ferata. Un copac a cazut si peste vagonul unui tren, fara a fi inregistrate victime.

- Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 300 Ploiesti – Brasov din cauza unor copaci cazuti pe linia de cale ferata. Conform reprezentantilor ISU Brasov, un copac s-a prabusit pe calea ferata, iar un al doilea copac pe un vagon al unui tren, fara sa fie inregistrate…

- Traficul feroviar este oprit, marți seara, intre Predeal și Brașov, pe Magistrala 300, Ploiești – Brașov, din cauza unor copaci cazuți pe linia de cale ferata, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Post-ul Trafic feroviar oprit intre Predeal și Brașov din cauza…

- Traficul rutier a fost blocat, joi dupa amiaza, pe DN1, in Busteni, unde trei masini s-au ciocnit dupa ce soferul uneia dintre acestea a adormit la volan. Sase persoane, intre care 3 copii, au ajuns la spital in urma evenimentului. Circulatia rutiera a fost oprita in ambele sensuri ale…

- Traficul este restrictionat in prezent in judetul Teleorman pe DN6, intre localitatile Ghimpati si Draganesti Vlasca, circulatia autoturismelor fiind deviata pe DN61, potrivit Infotrafic. ''Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul…

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La aceasta ora, traficul rutier pe DN 1, intre Ploiești și Brașov, este blocat din cauza…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, din cauza ploii torentiale, vizibilitatea fiind redusa sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta,…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Circulatia pe DN 1A, in zona Cheia, inchisa pana duminica dimineata Foto:pixabay.com Circulatia rutiera pe Drumul National 1A va fi închisa de la miezul noptii pâna mâine dimineata la ora 5.00, în zona localitatii prahovene Cheia. Se va interveni pentru scoaterea…

- Circulația rutiera este oprita, joi dimineața, pe DN2 (E85), din cauza unui accident in Dumbraveni, Vrancea. Doua tir-uri și o mașina s-au ciocnit la ieșire din localitate, pe drumul spre Ramnicu Sarat. Un alt accident a avut in aceasta dimineața in județul Buzau, in care au fost implicate o mașina,…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt...

- Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica ce sustinea conductele de termoficare s-a prabusit miercuri peste liniile de cale ferata, fara a se inregistra victime, potrivit autoritatilor locale.

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, duminica, la Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. In zona s-au format coloane de masni, iar intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri la ora.Centrul Infotrafic anunta ca, duminica,…

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, joi dupa-amiaza, pe DN 1, intre Ploiesti si Brasov, in zona statiunii Busteni, coloana deplasandu-se cu o viteza de aproximativ 20 km/h. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Patru soferi au fost implicati intr-un incident rutier petrecut in urma cu putin timp in zona de Nord a Bucurestiului. Masinile in care erau au fost destul de avariate in urma impactului puternic, care a avut loc pe DN1, la iesirea din Capitala, pe sensul de mers spre Ploiesti. A

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- Traficul rutier a revenit la normal, joi seara, pe Drumul National 1, in Hula Bradului, unde fusese restrictionat pe un sens, din cauza unei tamponari, a anuntat Politia. Un autotren s-a tamponat cu un autoturism, fara a fi victime in urma impactului, conform Agerpres.Politistii aflati la…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Brasov – Ploiesti, la kilometrul 165+500 de metri, in zona localitatii Babarunca din judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate trei autotrenuri. Evenimentul nu s-a soldat…

- Traficul a fost blocat pe DN1A Ploiesti - Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. O persoana a fost ranita grav si a fost incarcerata. Un alt accident rutier grav s-a produs noaptea trecuta pe DN 73, in Arges, la Campulung.…

- Traficul in statiunea Paltinis este blocat, sambata la pranz, din cauza masinilor parcate neregulamentar. Politistii avertizeaza soferii sa isi parcheze masinile exclusiv in locurile special amenajate.

- Centrul InfoTrafic al Poliției Romane anunța ca, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, traficul rutier este restricționat pe DN1 Ploiești - Brașov și DN1A Ploiești - Cheia - Brașov, pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Poliția Romana recomanda tuturor participanților…

- E iarna grea in jumatate de tara. Sunt drumuri blocate si localitati fara electricitate din cauza zapezii si viscolului. A nins toata noaptea in centrul si estul tarii, iar meteorologii spun ca vremea va fi la fel si astazi. Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana diseara…

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas, joi, fara curent electric din cauza viscolului, fiind afectati aproape 11.500 de consumatori ai Electrica. Pe de alta parte, un autocar in care se afla 22 persoane a ramas blocat pe un drum judetean. „Din cauza viscolului un numar de 21 de localitati,…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Reprezentantii CNAIR ajunta ca se circula in conditii de iarna pe toate drumurile nationale, iar politia ii sfatuieste pe soferi sa reduca mult viteza. La Brasov un tir care s-a rasturnat a blocat sensul de mers catre Ploiesti.

- Un wallaby, un marsupial similar cangurului dar mai mic, si-a facut aparitia brusc pe podul Harbour din Sydney, marti la o ora de varf, luandu-i prin surprindere pe soferi, relateaza EFE, scrie agerpres.ro.

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Vrancea si Gorj se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, anunta Centrul Infotrafic, care reaminteste si ca pe sase drumuri nationale circulatia este inchisa, noteaza news.ro."La aceasta ora ca traficul pe mai multe artere rutiere…

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara, ingreunat, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Traficul se desfasoara intens spre munte, pe DN1, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h, informeaza sambata Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit Politiei, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, intre Cornu…

- Drumul National 22 Ramnicu Sarat - Braila a fost blocat miercuri dimineata in zona localitatii buzoiene Boldu, dupa ce un TIR inmatriculat in judetul Harghita a derapat din cauza carosabilului acoperit cu polei si a blocat traficul. "TIR-ul care transporta bauturi alcoolice mergea catre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate, impact in urma…