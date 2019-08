Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs pe Drumul Național 7 in apropiere de localitatea Pauliș. Patru persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua autoturisme. Trei dintre ele au ramas incarcerate. Mai multe ambulanțe, un echipaj de descarcerare și poliția s-au deplasat imediat…

- O coloana de mașini care se indrepta spre Giroc, prin Timișoara, a dat peste cap traficul pe Calea Girocului. Șirul de mașini scumpe care ducea un alai de nuntași se comporta exact ca o coloana oficiala, cu...

- Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 8.00, pe autostrada A1, direcția de mers Sibiu – Sebeș, in zona ieșirii spre Mediaș. Din primele informații de la fața locului, doua TIR-uri s-ar fi acroșat. Traficul rutier este blocat in zona accidentului. Știre in curs de actualizare. Sursa…

- Accident rutier cu mai multe persoane implicate, pe Austostrada A1, intre Timișoara și Arad. Din primele informații, un microbuz și un camion s-au ciocnit, incidentul fiind soldat cu doua victime. Coliziunea s-a produs in jurul amiezii, pe direcția Orțișoara – Timișoara. Alerta a fost data de un participant…

- Arad. Conform informațiilor noastre, se pare ca roata autoturismului – care circula pe autostrada din Arad inspre Timișoara –, s-ar fi desprins și astfel șoferul nu a mai avut ce face. A intrat in parapetul care desparte cele doua sensuri de mers de pe autostrada. Din fericire, nu au rezultat…

- Un accident s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DN 69, intre localitațile Vinga și Șagu din județul Arad. Un Audi și un Opel s-au ciocnit, Audi-ul ajungand pe marginea drumului serios avariat. Circulația pe drumul care leaga Timișoara de Arad a fost, inițial, blocata total, acum mașinile mergand…

- Traficul rutier este blocat din cauza apei, aluviunilor si a alunecarilor de teren pe un drum national (DN 73D - Arges) si un drum judetean (DJ 203K - Buzau), respectiv restrictionat pe doua drumuri nationale (DN 12A - Bacau si DN 17A - Suceava) si doua drumuri judetene (DJ 205D - Vrancea si DJ 609…

- Autoturismul unui barbat a fost distrus in totalitate in urma unui accident pe care l-a provocat el insuși, pe Autostrada A1. Ținand cont de situația in care a ajuns autoturismul, barbatul a scapat doar cu rani… ușoare. Incidentul s-a petrecut intre pe tronsonul autostrazii dintre Timișoara și Arad,…