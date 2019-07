Trafic blocat complet din cauza unui accident grav de DN1 Un accident grav s-a produs astazi, in judetul Sibiu, dupa ce un autoturism, condus de un șofer in varsta de 25 de ani, a pierdut controlul volanului, a derapat și a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de catre un sofer in varsta de 23 de ani. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare. In urma accidentului, șoferul vinovat a fost ranit grav și a fost transportat de urgența la spital. Traficul a fost blocat complet pana la finalizarea interventiei echipelor de salvare si eliberarea carosabilului. Vezi și: Bogdan… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Medgidia a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile pentru inculpatul S.E., minorul care a intrat cu un autoturism intr un grup de persoane. In dupa amiaza zilei de vineri, 12 iulie, aflat la volanul unui autoturism, un minor in varsta de 16 ani, a intrat in plin intr un grup de persoane…

- Un accident rutier a avut lo luni dupa-amiaza, pe DN 7, in zona localitații Milova din județul Arad. In evenimentul rutier sun t implicate doua TIR-uri și un autoturism. „Doua victime sunt incarcerate in autoturism. Exista scurgeri de combustibil, iar drumul este blocat pe ambele sensuri. Intervine…

- Traficul este blocat duminica pe DN7, intre localitațile Boița și lazaret, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și a intrat in coliziune cu un TIR. In urma accidentului, o persoana a murit, iar alta a fost grav ranita. " Soferul unui autoturism condus spre Sibiu a patruns pe contrasens…

- Traficul rutier este blocat duminica pe DN7, km. 248+700, intre Boita si Lazaret, unde o persoana a decedat si alta este grav ranita, dupa ce soferul unui autoturism a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un TIR, a anuntat IPJ Sibiu, potrivit AGERPRES."Pe DN 7, la kilometrul 248+700,…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 7 in județul Sibiu, intre localitațile Boița și Lazaret. Conform reprezentanților IPJ Sibiu șoferul unui autoturism, condus spre Sibiu, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un TIR condus regulamentar din sens opus. …

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06.10, un barbat domiciliat in Busag, in varsta de 54 de ani, conducea un autoturism pe DN 1C dinspre Cicarlau catre Ilba. In afara localitatii, pe o portiune de drum in aliniament, a patruns pe sensul opus de mers. Astfel, a intrat in coliziune cu un alt autoturism,…

- Traficul rutier este blocat pe DN 72, in localitatea Mija, judetul Dambovita, in urma coliziunii frontale dintre un autoturism si o cisterna fara incarcatura. Cauza ar fi, potrivit oamenilor legii, o patrundere pe contrasens.

- Traficul rutier este blocat pe DN 72, in localitatea Mija, judetul Dambovita, in urma coliziunii frontale dintre un autoturism si o cisterna fara incarcatura. Cauza ar fi, potrivit oamenilor legii, o patrundere pe contrasens.