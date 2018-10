Stiri pe aceeasi tema

- Valorile de trafic sunt ridicate pe Valea Prahovei, viteza cu care se circula spre Bucuresti fiind de aproximativ 30 km/h si este de asteptat ca aceasta sa scada si mai mult in orele urmatoare, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al...

- Valorile de trafic sunt ridicate pe Valea Prahovei, viteza cu care se circula spre Bucuresti fiind de aproximativ 30 km/h si este de asteptat ca aceasta sa scada si mai mult in orele urmatoare, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, pe DN5 Bucuresti ndash; Giurgiu, traficul este ingreunat se circula pe o singura banda, pe sensul catre capitala la kilometrul 9 500 de metri localitatea Jilava , din cauza unui accident in care au fost implicate…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca astazi, pana la ora 18.00, circulatia rutiera este restrictionata pe prima banda a Autostrazii A2 pe sensul Bucuresti – Constanta, intre kilometrii 34 si 35, in zona localitatii Fundulea, din cauza lucrarilor efectuate asupra…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 09:00 , in judetul Constanta, traficul rutier pe DN39 este intens. Se circula ingreunat la iesirea de pe autostrada A4 si intrarea pe DN39, la Agigea capacitate redusa de preluare a fluxului auto venit de pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, pe sensul de coborare, precum si in Comarnic, respectiv in Busteni, pe sensul catre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 16:00 , in judetul Constanta, traficul rutier pe DN39 este intens. Se circula ingreunat la iesirea de pe autostrada A4 si intrarea pe DN39, la Agigea capacitate redusa de preluare a fluxului auto venit de pe…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, din cauza unui autotren ramas imobilizat(defectiune tehnica) in suprafata de rulare, traficul se desfasoara pe o singura banda, pe breteaua de acces din DNCB catre Autostrada A2 Bucuresti – ...