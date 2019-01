Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania a depasit anul trecut pragul de 21 milioane de pasageri, in crestere cu 7,7% fata de nivelul inregistrat in 2017, arata o analiza ZF, pe baza datelor de la Asociatia Aeroporturilor din Romania.

- Populatia Germaniei a depasit pragul 83 de milioane la sfarsitul anului trecut, de la 82,8 milioane in anul precedent, releva estimarile initiale ale Biroului Federal de Statistica, citate vineri de DPA si Reuters preluate de Agerpres. Aceasta crestere, determinata partial de imigratie, marcheaza…

- Aeroportul Iași anunța un record de trafic pentru anul trecut, respectiv peste 1.256.000 de calatori inregistrați. Estimarile potrivit carora aeroportul va ajunge la 1 milion de pasageri abia dupa 5 ani de la darea in folosința a unei noi piste au fost atinse in 3 ani, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Grupul german Lufthansa si-a pastrat si in 2018 titlul de cel mai mare operator aerian european, cu un numar record de pasageri - 142,3 milioane, in crestere cu 10% fata de 2017 - in timp ce compania irlandeza low-cost Ryanair, liderul din 2016, a transportat 139 de milioane de pasageri, informeaza…

- Marina Regala Australiana a anuntat vineri ca a capturat peste 900 de kilograme de heroina in valoare de aproximativ 279 de milioane de dolari australieni (197 milioane de dolari americani) in cadrul unei operatiuni navale internationale in perioada Craciunului, in Marea Arabiei, informeaza dpa,…

- Cu 124.040 de pasageri inregistrati luna trecuta, Aeroportul Iasi marcheaza prima luna completa din extrasezon cu o scadere obisnuita a traficului, dar cu o crestere consistenta fata de luna octombrie a anului trecut (107.114 pasageri). In primele zece luni ale lui 2018, numarul calatorilor care au…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a raportat, in primele noua luni ale anului, un trafic aerian de aproape 10,51 milioane de pasageri, in crestere cu 7,57% raportat la perioada similara a anului...

