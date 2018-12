Tradiţional de 1 decembrie: Celebrul CIOLAN CU FASOLE în cea mai savuroasă variantă Celor care stau acasa sau, oriunde ar fi, au la indemana un ceaun si ingredientele retetei traditionale de 1 decembrie, eu le ofer o senzationala reteta de CIOLAN AFUMAT CU FASOLE, asa cum n-au mai mancat niciodata pana acum! Iata ce aveti de facut: puneti, de cu seara, la inmuiat, 1 kg fasole boabe marunte, pe care inainte o spalati bine de tot si in mai multe ape. Lasati-o peste noapte in apa, la inmuiat, cu un pumn de sare grunjoasa. Recomand fasolea marunta, fiindca e cea mai frageda varianta de fasole boabe (spre deosebirie de soiurile cu bob mare). Citeste continuarea pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

