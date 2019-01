Stiri pe aceeasi tema

- Tradiția spune ca Isus nu a fost botezat pentru iertarea pacatelor, fiindca El era fara de pacat ci pentru sfințirea creației divine. Legenda de la care se presupune cp a pornit obiceiul sfințirii apelor ne spune ca atunci cand Ioan botezatorul a inceput procesiunea, diavolii au venit pe raul Iordan…

- TRADITII SI SUPERSTITII DE BOBOTEAZA. Vremea din ziua de Boboteaza o prevesteste pe cea de peste an. Daca ploua, urmeaza o iarna lunga, iar timpul frumos prezice o vara frumoasa. Daca bate crivatul, este semn ca vor fi roade bogate, iar daca va curge apa din streasina, se va face vin bun. Daca pomii…

- 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei se serbeaza prin post, deoarece se spune ca cine va posti in ajun de Boboteaza va avea noroc tot anul. Ajunul Bobotezei in calendarul popular precede sarbatoarea propriu zisa, a Bobotezei, 6 ianuarie . Se mai spune, din batrani, ca in aceasta noapte ouale de corb crapa din…

- Ajunul Bobotezei în calendarul popular precede sarbatoarea propriu zisa, a Bobotezei și este chiar mai importanta decât sarbatoarea în sine. Acest lucru e posibil datorita numarului mare de practici magico-rituale, cât și prin intensitatea sacralitații ce se pogoara…

- BOBOTEAZA - tradiții + superstiții. Sarbatoarea Botezului Domnului cuprinde, pe lânga sfintirea apei, o serie de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa întrecere înot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata

- Boboteaza, sarbatorita in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale a Mantuitorului – trasaturi de mare sarbatoare populara. 6 ianuarie este ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul. Cu acest…

- Taierea porcului de Craciun are o data bine fixata în tradiția creștina româneasca. Este un moment de sarbatoare denumita Ignat pentru ca în calendarul creștin-ortodox, ziua îi corespunde Sfântului Ignatie Teoforul.