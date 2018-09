TRADIȚII Teclele Berbecilor Pe 24 septembrie, cand creștinii o praznuiesc pe Sfanta Mucenița Tecla, in Calendarul popular, ziua poarta numele de Teclele sau Teclele berbecilor. Era o sarbatoare a țaranilor, dar și a ciobanilor, ținuta cu mare strașnicie, crezandu-se ca Teclele ”sunt rele de foc și de lupi”. Se spunea ca, la casa celui care va indrazni sa lucreze de Tecle, lupii vor veni și vor manca berbecii și oile. Sfanta Mare Mucenița Tecla, intocmai cu apostolii, iși onoreaza renumele și prin faptul ca, in Siria, in munții aflați la nord de Damasc, unde se afla peștera care și-a deschis intrarea la rugaciunile sfintei,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

