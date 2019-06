Stiri pe aceeasi tema

- Trei liceeni de la Colegiul National "Octavian Goga" din Sibiu au reusit sa obtina o medalie de aur si una de argint la doua sectiuni ale Olimpiadei Geniilor, un concurs organizat de catre Oswego State University of New York, a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, unul dintre elevii participanti,…

- Postul Sf. Petru și Pavel este randuit de Biserica in cinstea celor doi apostoli si in amintirea obiceiului lor de a posti inainte de a intreprinde acte mai importante. Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel era numit in vechime Postul Cincizecimii, datorita darurilor Sfantului Duh, care s-au pogorat…

- In luna iunie, numita popular „ciresar”, a sasea din an, sunt mai multe sarbatori, de care sunt legate credinte populare interesante. Pe 21 iunie este solstitiul de vara si Ziua Soarelui, pe 24 iunie este Ziua Sfantului Ioan Botezatorul si Sanzienele, iar pe 29 iunie sunt sarbatoriti Sfintii Petru si…

- Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Sarbatoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, impreuna cu cea a Pastilor, fiind praznuita inca din vremea sfintilor apostoli.

- Creștinii ortodocși intra, astazii, in Saptamana Luminata, cand totul sta sub semnul Luminii – simbolul Invierii lui Hristos. In Lunea Alba, așa cum este numita prima zi de luni dupa Paste, sunt respectate mai multe tradiții, inca din timpuri stravechi. Cu ...

- Ultima vineri dinaintea Pastilor este cunoscuta mai ales ca ziua in care se tine post negru, deoarece in aceasta zi a patimit si a fost rastignit Iisus Hristos. Cei mai multi romani au obiceiul de a nu bea si a nu manca nimic toata ziua. Conform traditiei, in Vinerea Mare nu este bine sa mananci […]…

- Foto: Mediafax Perioada de dinaintea Sfantului Pasti, numita si Saptamana Patimilor, este o saptamana sfanta si binecuvantata, cand credinciosii se pregatesc sa primeasca lumina Invierii, presarata cu randuieli si obiceiuri stravechi. In biserici se tin zilnic slujbe speciale, numite Denii. Martea…

- Este o sarbatoare importanta pe 20 aprilie 2019, cu o zi inainte de Florii. Crestin ortodocsii sarbatoresc „Sambata lui Lazar", cand s-a intamplat o adevarata minune. Iisus Hristos l-a inviat pe Lazar la patru zile distanta de cand acesta murise.