Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor este ultima saptamana a Postului Pastilor, de la Sambata lui Lazar pana in Ziua de Pasti. In aceasta saptamana se fac slujbe bisericesti pentru pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos pe pamant inainte de rastignire si invierea Lui. Slujbele Utreniei din Saptamana…

- Saptamana Mare a inceput cu Sambata lui Lazar și include sarbatorile religioase: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. Rolul acesteia este de a pregati credinciosii pentru Miracolul Invierii Domnului.

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, duminica, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, si fiind totodata sarbatoarea celor care poarta nume de flori. In duminica…

- Papa Francisc. Programul detaliat din Saptamana Mare și de Paște 2019. Afla din articolul a1.ro, care este calendarul celebrarilor din Saptamana Mare și cu ocazia Sfintelor Paști. Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai - 2 iunie 2019, fiind al doilea papa care ne viziteaza țara

- Paște 2019. Astazi a inceput Saptamana Mare pentru creștinii romano-catolici. Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credincioșii catolici comemoreaza in timpul Saptamanii Sfinte Patima și Moartea Domnului, și se pregatesc sa intampine Paștele…

- Pastele catolic in acest an se sarbatoreste in data de 21 aprilie. Crestinii catolici intra in Postul Mare in 10 martie. In randurile de mai jos, mesajul suveranului pontif cu aceasta ocazie. Dragi frați și surori, An de an, prin intermediul Maicii Biserici, Dumnezeu ”daruiește credincioșilor sai harul…