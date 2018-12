Tradiţii şi superstiţii de IGNAT. Ce nu e bine să faci în această zi Tradiții și superstiții de Ignat. In ajunul Ignatului se fierbe grau, capul familiei il tamaiaza si il binecuvanteaza. Din acest grau fiert mananca toti membrii familiei, iar ce ramane se da dimineata la pasari. In seara de Ignat se ia un dovleac, i se taie coada si se pastreaza, pentru ca se spune ca este bun pentru leac de bube dulci la copii. Se spune ca in aceasta noapte vrajitoarele umbla sa ia belsugul casei, de aceea se presara mei si sare imprejurul casei, al hambarelor si al curtii. Despre ficatul porcului se spune ca este bun pentru vindecarea anemiei sau a lipsei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Pecica a gazduit o noua ediție a concursului culinar de taiere a porcului. Echipe din Romania, Serbia și Ungaria au prestat pe „materialul” pus la dispoziție de organizatori și anume, șapte porci avand greutatea intre 100 și 120 kilograme, care au fost sacrificați de la prima ora. Zeci de macelari…

- Tradiții, obiceiuri, superstiții de Ignat. Sarbatorile de iarna incep, oficial, din 20 decembrie, cand are loc Ignatul sau ziua sacrificarii porcului. Iata ce trebuie sa faci in aceasta zi!

- Vizitatorii Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului au ocazia in week-end, sa manance si sa isi cumpere pentru acasa, carnati, caltabos, jumari, toba, sorici si portii din pomana porcului, toate preparate si comercializate in cadrul Targului de Tara de Ignat, potrivit unui comunicat de presa remis…

- Ai caștigat o suma de bani la LOTO Este o veste buna, dar, daca vrei sa iți pastrezi norocul, daruiește o parte din bani unei persoane care are cu adevarat nevoie de ei. Tradiția spune ca, daca nu iți imparți norocul cu o persoana care are probleme, vei plati scump pentru suma caștigata.…

- Presedintele american, Donald Trump, si sotia sa, Melania, au aprins luminile de pe bradul de Craciun de la Casa Alba. Ceremonia a avut loc in prezenta a sute de americani. Traditia prezidentiala dateaza de 96 de ani.

- Sfintii Mihail si Gavriil sunt sarbatoriți de credinciosii ortodocsi si greco-catolici pe data de 8 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerati conducatorii cetelor de ingeri si calauzele sufletelor spre Rai.Arhanghelul Gavriil, al carui nume se traducere din ebraica „Dumnezeu este puterea…

- In fiecare an, pe 26 octombrie, il praznuim pe Sf. Mare Mucenic Dumitru (Dimitrie), Izvoratorul de mir, care a trait pe vremea lui Diocletian si Maximilian Galeriu, imparati faimosi ai Imperiului Roman. In aceasta zi sfanta, marcata cu cruce rosie in calendar, trebuie sa țineți cont de anumite obiceiuri…

- Sfanta Parascheva, considerata ocrotitoarea Moldovei, a realizat numeroase vindecari si alte minuni pentru cei care isi deschid sufletul in fata moastelor si se roaga cu sinceritate si credinta. Pentru a beneficia de ocrotirea cuvioasei, exista o serie de traditii ce trebuie respectate.…