Tradiţii şi superstiţii de Crăciun. Ce nu e bine să faci de Sărbătorile de iarnă In ziua Nașterii Mantuitorului este interzis sa va certați Una dintre superstițiile de care țin cont toți credincioșii este aceea ca in ziua de Craciun nimeni nu are voie sa se certe, sa se supere și mai ales sa loveasca pe cineva. Se crede ca cel care va lovi, va primi inapoi toți atatea palme sau pumni cați a dat. De asemenea, in aceasta zi sfanta, tradiția spune ca e interzis cu desavarșire sa se spele rufe, sa se mature casa și sa se dea ceva cu imprumut. Potrivit datinilor vechi, nu e voie ca animalele din gospodarie, fie ca sunt animale, fie pasari, sa nu fie hranite pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

