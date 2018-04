Stiri pe aceeasi tema

- Zi insemnata pentru crestinii ortodocsi. Astazi este Vinerea Mare, cunoscuta si ca Vinerea Patimilor, Vinerea Seaca sau Vinerea Neagra. Este ziua in care Hristos a fost rastignit si a murit pe cruce pentru mantuirea celor pacatosi.

- Vinerea Mare sau Vinerea Seaca, Vinerea Paștilor, Vinerea Patimilor, este o zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Mantuitorul lumii, Iisus Hristos.De azi, salariații din Romania au acest DREPT! Legea a intrat in vigoare In aceasta…

- Vinerea Mare (Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Mantuitorul lumii. Zi aliturgica, pentru ca Liturghia reprezinta jertfa nesangeroasa a lui Hristos, in chipul painii si al vinului, iar…

- Sarbatoarea Pastelui este marcata in Oltenia de obiceiuri stravechi ce tin de credinta unei curatari si innoiri interioare. Potrivit traditiei femeile nu au voi sa doarma in Joia Mare, pentru ca vor dormi tot anul. Vinerea mare este ziua scaldatului, iar conform traditiei acela care se scufunda…

- Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui, fiind ziua in care a patimit si a fost rastignit Iisus Hristos. Ca in fiecare an, in Vinerea Mare, credinciosii refac Drumul Crucii. La Buzau, pe strazile orasului, maine seara va avea loc Denia Prohodului Domnului si…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere…