- Craciunul este sarbatorit astazi pe tot globul, cu obiceiuri care mai de care mai trasnite sau induiosatoare. La Casa Alba, Donald Trump si sotia sa, Melania au primit telefoane de la copiii care doreau sa afle cand vine Mosul cu daruri.

- Nasterea Domnului Iisus Hristos este sarbatorita pe 25 decembrie, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor. Tradiția spune ca in prima zi de Craciun copiii umbla cu steaua și nu mai sunt lasați sa colinde. VEZI: MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei…

- Iarna nu-i ca vara, mai ales in perioada Sarbatorilor de iarna cand toata lumea este stresata de ultimele cumparaturi si de alergatura dupa cadoul perfect. In fiecare an aceeasi poveste, sute de baimareni care se intorc „acasa” pentru a petrece Craciunul in mod traditional. Fiecare pare ca se grabeste…

- Un studiu realizat de suedezi arata ca Ajunul Craciunului este momentul din an cand cei mai mulți oameni fac atac de cord, in special batranii și cei care sufera de boli de inima. Cercetatorii au analizat informațiile cu privire la 283.014 atacuri de cord raportate la spitalele din Suedia intre anii…

- In preajma Sarbatorilor de iarna, Moș Craciun a vizitat copiii de la Academia Victor Hanescu. ”La AVH am adus toata experiența mea acumulata de-a lungul anilor ca jucator profesionist. Am vrut sa avem un concept unic in Romania care sa ofere tinerilor sportivi un pachet de antrenament complet: pregatire…

- IGSU ca sunt pregatiți sa faca fața in cadrul sarbatorilor de iarna. Potrivit șefului Inspectoratului, pe parcursul sarbatorilor de iarna Craciunul pe stil nou, Revelion, dar și Craciun pe stil vechi pentru a interveni in situații excepționale vor fi pregatiți circa

- Mirela Vaida a vorbit despre una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, perioada Sarbatorilor de iarna. Indragita prezentatoare TV și-a amintit cum era Craciunul in copilaria sa și a povestit ce tradiții urma cu sfințenie. Mirela Vaida este o mare cunoscatoare și iubitoare a tradițiilor de sarbatori…

- Intr-un interviu exclusiv pentru Perfecte.ro, Fuego ne-a povestit despre Craciunul copilariei, poftele și cadourile din perioada Sarbatorilor, dar și cum și-a schimbat stilul de viața, reușind sa slabeasca, fara excese, 16 kilograme in mai puțin de doua luni.