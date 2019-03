Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 martie 2019, crestinii ortodocsi intra in Postul Sfintelor Pasti, cunoscut si ca Postul Mare, pentru ca este cel mai lung si cel mai aspru post de peste an. Prin urmare, duminica premergatoare, respectiv...

- Romanii celebreaza, duminica, Dragobetele, sarbatoarea iubirii, una din cele mai vechi tradiții romaești. Puțini sunt insa cei care știu ca pentru a avea noroc in dragoste trebuie sa urmeze o serie de obiceiuri transmise din generație in generație inca din vremuri stravechi.Obiceiuri și…

- In fiecare an, pe 24 februarie, romanii de pretutindeni sarbatoresc Dragobetele. Marcheaza sfarsitul iernii si apropierea primaverii, iar sarbatoarea este insotita de traditii pitoresti. VEZI: Iubește romanește de Dragobete 2019. MESAJE pentru persoana iubita de Ziua Indragostiților la romani In mitologia…

- Preparatele culinare servite de Anul Nou chinezesc variaza de la o regiune la alta. Familiile din nordul Chinei pregatesc galuste traditionale, in timp ce rezidentii din Shanghai si zonele limitrofe se asigura ca mananca tot felul de tipuri de carne, pentru a avea parte de bunastare in anul care va…

- Sarbatoarea Botezului Domnului cuprinde, pe langa sfintirea apei, o serie de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa intrecere inot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata de preot.

- Sarbatoarea Boboteaza sau Botezul Domnului, cunoscuta si sub denumirile "Aratarea Domnului" și "Epifania", este celebrata de creștini pe 6 ianuarie, iar, pe langa sfințirea apei, include și o serie de obiceiuri și tradiții - fetele iși viseaza ursitul, iar barbatii scot crucea din apa.

- Craciunul este sarbatorit astazi pe tot globul, cu obiceiuri care mai de care mai trasnite sau induiosatoare. La Casa Alba, Donald Trump si sotia sa, Melania au primit telefoane de la copiii care doreau sa afle cand vine Mosul cu daruri.