- Crestinii ortodocsi celebreaza, duminica, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele - evocand intrarea lui Iisus in Ierusalim -, dar si una a celor cu nume de floare.

- Ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, cunoscuta ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, incepe in Duminica Floriilor, respectiv la 1 aprilie anul acesta, si se incheie in Sambata Mare, respectiv la 7 aprilie. Aceasta este cea mai aspra saptamana a postului, amintind de patimile Domnului Iisus…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc, duminica, cu o saptamana inainte de Paste, Floriile, ziua in care Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, fiind aclamat de discipolii lui si locuitorii orasului. In aceasta zi, enoriașii merg la biserica, iar cei care postesc au dezlegare la pește.

- In a sasea duminica din Postul Pastelui,crestinii ortodocsi praznuiesc Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele. Exista mai multe traditii si superstitii de Florii, cele mai multe de origine pagana. Sarbatoarea Floriilor este dedicata Intrarii Mantuitorului Iisus in Ierusalim. In…

- Duminica Floriilor este primul praznic imparatesc, cu data schimbatoare, din cursul anului bisericesc,este sarbatoarea care ne aminteste de intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimi. Floriile se serbeaza cu o saptamana inainte de Paste si de la aceasta data intram in Saptamana…

- Mesaje de Florii 2018. Crestinii praznuiesc, duminica, 9 aprilie, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- SMS-uri, felicitari și urari onomastice creștine de Sarbatoarea Floriilor 2018 • Mesaje de Florii • Urari de Florii | sebesinfo.ro Creștinii ortodocși sarbatoresc duminica Floriile, ziua in care, in mod tradițional, persoanele cu nume de flori iși aniverseaza onomastica. ziarulunirea.ro va pune la dispoziție…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Guvernul Dancila nu va plati bugetarilor salariile înainte de Paște. Ramâne de vazut ce raspuns oficial vor primi bugetarii, având în vedere ca este nevoie de un ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial pentru

- In fiecare an, de Florii, ii sarbatorim pe cei care au nume de floare (sau de copac, de padure), dar știți exact care sunt numele pe care trebuie sa le celebrați? Liliana, Suzana și Anton ar trebui de asemenea...

- Cu o saptamana inaintea Paștilor, duminica, pe 1 aprilie, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile sau Duminica Stalparilor, cum mai este cunoscuta in popor. Aceasta este cea mai importanta sarbatoare care vestește Invierea Domnului, aducandu-ne aminte de intrarea lui Iisus in Ierusalim. Totodata, in…

- Sarbatoarea de Florii, care celebreaza sosirea lui Iisus Hristos in Ierusalim, marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile Floriilor.

- Marea Sarbatoare a Intrarii Domnului in Ierusalim are loc in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), ziua fiind cunoscuta si sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stalparilor. In aceasta zi crestinii sarbatoresc intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim, inainte de…

- Duminica Floriilor. FLORII traditii. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata…

- Fiecare familie are propriile obiceiuri atunci cand vine vorba de sarbatori, insa exista cateva tradiții de Paște valabile pretutindeni, indiferent de zona geografica. Ne-au bucurat copilaria și continua sa o faca! Tu le respecți?

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Credinciosii romano-catolici sarbatoresc astazi duminica Floriilor. In satele din Ardeal, oamenii aduc la viata traditii sasesti stravechi. Si in Bucuresti va fi o procesiune pana la catedrala Sfantul Iosif.

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc maine, 25 martie, Buna Vestire, ce aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi o sarbatoresc astazi pe cuvioasa mucenita Eudochia. In traditia populara, aceasta zi este asociata si cu legenda Babei Dochia, care a urcat, impreuna cu turma de oi, la munte, fiind convinsa ca primavara a venit.

- Crestinii ortodocsi ii sarbatoresc astazi pe Sfintii 40 de Mucenici, soldati romani care pentru credinta lor au fost omorati in vremea imparatului Licinius, din porunca guvernatorului Agricola, 9 martie fiind si ziua in care s-a pastrat traditia de a se prepara si imparti mucenici, copti sau fierti,…

- Crestinii ortodocsi ii sarbatoresc vineri pe Sfintii 40 de Mucenici, soldati romani care pentru credinta lor au fost omorati in vremea imparatului Licinius, din porunca guvernatorului Agricola, 9 martie fiind si ziua in care s-a pastrat traditia de a se prepara si imparti mucenici, copti sau fierti.

- Mucenicii gatiti vor fi impartiti familiei, cunostintelor, oamenilor sarmani. Tot cu acest prilej sunt pomeniti mortii. Exista unele traditii si obiceiuri pe care oamenii le respecta in aceasta zi. De asemenea, sunt unele lucruri pe care crestinii nu trebuie sa le faca pe data de 9 martie…

- Intr-o declaratie a liderilor crestini din Ierusalim se anunta ca biserica va fi redeschisa miercuri dimineata. "Biserica Sfantului Mormant va fi redeschisa pentru pelerini maine, la ora 04,00 (02,00 GMT)", au indicat bisericile crestine, potrivit AFP. Biserica Sfantului Mormant,…

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- Sarbatoarea populara a iubirii, Dragobetele, este celebrata in fiecare an la 24 februarie, de romani. Pe de alta parte, data de 24 februarie marcheaza si inceputul anului agricol, momentul in care intreaga natura renaste.

- Tradiție creștina spune ca Lasata Secului pentru Postul Paștelui are doua etape care conduc treptat catre Postul Sfintelor Paști: Duminica Infricoșatei Judecați - cand se lasa sec de carne (11 februarie) și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai - cand se lasa sec de branza (18 februarie).

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim. In traditia populara, sarbatoarea este numita Stretenie…

- Pe data de 10 ianuarie, la doar cateva zile dupa Boboteaza si Sf. Ioan, se face pomenirea celui intre sfinti parintele Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. El a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare si a stralucit prin cunostinta filozofiei si prin ravna pentru credinta ortodoxa, astfel acesta a fost…

- Peste 2 milioane de romani, aproximativ 650.000 de femei si peste 1,3 milioane de barbati, poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul, serbandu-si, duminica, 7 ianuarie, onomastica. Cele mai populare nume sunt Ioan, Ion, Ioana si Ionela, insa exista si derivate ale acestora, precum Jan, Ivan, Nela si…

- De departe cele mai populare nume sunt Ioan (486.083 de romani), Ion (378.999), Ionut (342.935), Ioana (380.978), Ionela (145.593) si Oana (72.185), insa exista si foarte multe derivate ale acestora, incepand cu Nelu (21.284 de romani), Ivan (peste 5.000) sau Jana (peste 5.000), Ionuta, Nela si chiar…

- Sarbatorit de creștini in prima zi a anului, 1 ianuarie, Sfantul Vasile este unul dintre cele mai complexe personaje din tradiția Bisericii. „Primul petrecareț”, cel „pazitor de duhuri rele” și „cu mare putere asupra dracilor”, Sfantul Vasile ne-a lasat o mulțime de obiceiuri, tradiții și superstiții…

- Azi e prima sarbatoare din 2018: Sfantul Vasile cel Mare Ce se intampla daca dormiti prea mult azi. Traditii si obiceiuri. Anul Nou începe cu sarbatoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini,…

