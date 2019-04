Stiri pe aceeasi tema

- Multi credinciosi aleg sa intampine Invierea Domnului departe de oras, la manastiri aflate in locuri linistite din judetul Timis, unde slujba de Inviere are o incarcatura aparte si traditia celei mai mari sarbatori crestine este mult mai respectata. O veche traditie la o manastire mai noua Desi manastirea…

- Ani la rand, la Campina, in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, adica in sambata de dinaintea Floriilor, avea loc tradiționala Procesiune de Florii, un eveniment de mare insemnatate in plan spiritual pentru comunitatea locala. Preoți și maicuțe din Protorieria Campina, dar și sute de…

- Mergem intr-o calatorie de suflet in inima muntilor Apuseni! Aici, malaiul inca se face la moara, painea se coace in cuptorul cu lemne, iar incondeiatul oualor de Paste este o traditie care aduna toata familia laolalta.In preajma sarbatorilor, in fiecare casa din Tara Motilor miroase a bucate traditionale.

- Duminica,14 aprilie 2019, in Biserica Romano-Catolica se celebreaza Floriile si Ziua Mondiala a Tineretului, ce simbolizeaza poarta de intrare solemna in Saptamana Sfanta. Cu aceasta zi se incepe Saptamana Sfanta care, pentru crestinii catolici, este cea mai importanta din intregul an liturgic, deoarece…

- Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 14 aprilie 2019. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii, cu ramuri in maini, vor porni duminica, 14 aprilie, la ora 15.30-16.00…

- Duminica, 14 aprilie, catolicii sarbatoresc Floriile, sarbatoare ce reprezinta Intrarea Domnului in Ierusalim. Sarbatoarea Floriilor este intotdeauna cu o sapamana inaintea Sfintelor Pasti si este sarbatoare cu data schimbatoare.

- Duminica, 14 aprilie, credinciosii romano-catolici sarbatoresc Floriile. Sarbatoarea din aceasta duminica este poarta de intrare solemna in Saptamana Sfanta. Cu aceasta zi incepe Saptamana Sfanta care, pentru crestinii, este cea mai importanta din intregul an liturgic, deoarece in decursul ei s-au implinit…

- Tradiții, obiceiuri, superstiții in a treia Duminica din Postul Paștelui, sarbatoarea Sfintei Cruci, in calendarul creștin ortodox! Duminica Sfintei Cruci este o sarbatoare importanta in calendarul creștin ortodox, scrie a1.ro. Aceasta pica in fiecare an in a treia duminica din Postul Paștelui. In 2019,…