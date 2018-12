Stiri pe aceeasi tema

- Ajunul Craciunului, in tradiția populara, este sarbatoarea de sfarșit de an patronata de moș Ajun. Despre moș Ajun se spune ca ar fi fost frate geaman cu moș Craciun, deoarece seamana intre ei ca doua picaturi de apa. Totodata, se știe despre moș Ajun ca ar fi fost ultimul dintre apostoli. De asemenea,…

- Craciunul este sarbatorit in lume in nenumarate moduri. Deși unii respecta doar tradițiile larg raspandite – precum bradul de Craciun, colindele sau darurile -, alții, mai excentrici, merg la slujba de Craciun pe role, mananca piele cruda de balena, larve ...

- Afacerea de familie a soților Gheorghe și Mihaela Turcu de la Cluj a luat naștere in urma cu 25 de ani și face cinste producției romanești atat in țara, cat și peste hotare. La ProdGlob Clasic Glass „ajutoarele Moșului” lucreaza in aceasta perioada a anului la capacitate maxima pentru ca globurile și…

- Copiii din Timisoara cu varste intre trei si 10 ani sunt așteptati sa-i scrie lui Mos Craciun si sa-i lase mesajele in cutia speciala din Piata Victoriei ... The post Moș Craciun așteapta scrisorile micilor timișoreni in Piața Victoriei appeared first on Renasterea banateana .

- Primeste aceasta demnitate dupa ce Hristos i s-a aratat in vis, daruindu-i Evanghelia. A pastorit intr-o vreme cand invataturile gresite despre persoana lui Hristos erau primite de diverse persoane ca fiind adevarate. Nascut intr-o familie bogata, renunta la toata averea dupa moartea parintilor sai,…

- Sfanta Mare Mucenița Varvara este considerata ocrotitoarea minerilor. Ea s-a nascut in vremea imparatului Maximilian și a fost fiica unui mare proprietar de pamint din Eliopolis. Tatal ei se inchina la idoli și a vrut ca și fiica sa sa ii impartașeasca credința. Sfanta Varvara a crescut in…

- Sfânta Varvara. În calendarul ortodox, sarbatoarea este marcata cu cruce neagra și este sarbatorita pe 4 decembrie. Sfânta Mare Mucenița Varvara este considerata ocrotitoarea minerilor. Ea s-a nascut în vremea împaratului Maximilian și a fost fiica unui mare…

- Cu prilejul sfintelor sarbatori ale Craciunului, Primaria municipiului Oradea asteapta si in acest an colindatori, in perioada 17 – 21 decembrie, in Sala „Traian Mosoiu” a institutiei. „Primaria Oradea și Moș Craciun isi asteapta colindatorii (grupuri de copii: preșcolari și școlari de la…