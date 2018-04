Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta înainte de Paste pentru românii care au credite în lei. Ratele la credite continua sa creasca, în contextul în care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%

- Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat și duhovnicesc. Potrivit credințelor populare, in aceasta saptamana nu se lucreaza, iar cei care mor ajung in iad pentru ca „Raiul este inchis”. „In aceste momente ne reamintim și retraim ultimele zile…

- Asistenta cu medicamente si servicii farmaceutice a populatiei Capitalei in perioada sarbatorilor de Paste va fi asigurata de 32 de farmacii cu program permanent si un numar de 232 de farmacii cu program semi-permanent, potrivit Colegiului Farmacistilor Bucuresti.

- Asistenta cu medicamente si servicii farmaceutice a populatiei Capitalei in perioada sarbatorilor de Paste va fi asigurata de un numar de 32 de farmacii cu program non-stop si un numar de 232 de farmacii cu program semi-permanent, sustine Colegiul Farmacistilor Bucuresti. 0 0 0 0 0 0

- O zi cu spor. O sa ne-ngrijim de toate lucrurile obligatorii pe care trebuie sa le facem si la serviciu si acasa si sa ne asiguram ca n-o sa ne lipseasca nimic de sarbatori, ca sa ne putem bucura, fara retineri. Vibratia zilei este 3 si o sa fie un umar langa noi pe care sa ne sprijinim. (BERBEC) Poate…

- Tot romanul sarbatoreste Sfinte Pasti, cu masa imbelsugata si famialia alaturi. Asadar, pana duminica, pregatirile sunt in toi, chiar daca unii dintre credinciosi nu stiu exact ce sarbatoresc.

- Program casierii și birou relații clienți in perioada Sarbatorilor de Paște. Compania de Apa Arieș informeaza ca in perioada 06.04.2018 -10.04.2018 casieriile și biroul relații clienți sunt inchise. Read More...

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- Timp de doua zile, locuitorii din orasul Ovidiu si nu numai au fost asteptati la Targul Floriilor, ajuns la cea de a doua editie. Intre 31 martie 1 aprilie, pe platoul Centrului Cultural din Ovidiu, 35 de producatori cu produse variate legume, fructe, produse preparate din pasare, miere de albine, miei…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, cunoscuta ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, incepe in Duminica Floriilor, respectiv la 1 aprilie anul acesta, si se incheie in Sambata Mare, respectiv la 7 aprilie. Aceasta este cea mai aspra saptamana a postului, amintind de patimile Domnului Iisus…

- eMAG își recompenseaza clienții fideli, înainte de Paște, cu mari reduceri la articole de îmbracaminte jucarii, laptop-uri, sisteme audio, anvelope de vara, mașini de spalat , incorporabile și multe altele.

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor (SPLCEP) Ploiești va funcționa dupa un program special cu publicul, in contextul sarbatorilor pascale. Astfel, vineri, 6 aprilie a.c., sambata 7 aprilie a.c. și luni 9 aprilie…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala –„Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau).

- Mulți se intreaba daca este bine ca de Paște sa manance miel. Potrivit reprezentanților Bisericii ortodoxe, mancatul mielului are legatura cu Vechiul Testament și nu cu Noul Testament.De Sfintele Pasti exista obiceiul sa se sacrifice miei.

- Pentru calatoria la vagonul clasa (clasa 1 și a 2-a) copii beneficiaza de urmatoarele facilitați: pentru copii pana la 5 ani impliniti, daca nu se cere loc separat, transportul este gratuit; pentru copiii pana la 5 ani pentru care se cere loc separat și pentru cei intre 5 si 10 ani impliniti se acorda…

- Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Mai sunt mai putin de doua saptamani pana la Paste, iar oamenii care au tinut tot postul incep sa se resimta. Cel mai dificil este ca unele persoane nu stiu ce mancaruri sa mai realizeze pentru a schimba menu-ul zilnic, astfel ca venim in ajutorul vostru cu cateva idei pe care si maicutele din manastiri…

- Cetatenii comunei Albeni vor petrece de Paste. Administratia locala va organiza hora satului la Caminul Cultural din localitate, atat in data de 8 aprilie, cat si a doua zi de Paste. Atmosfera va fi intretinuta de o formatie l...

- Fiecare familie are propriile obiceiuri atunci cand vine vorba de sarbatori, insa exista cateva tradiții de Paște valabile pretutindeni, indiferent de zona geografica. Ne-au bucurat copilaria și continua sa o faca! Tu le respecți?

- Anul acesta, romanii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru masa de Paște. Si asta, in principal, din cauza iernii din luna martie. Legumele, fructele si carnea de miel vor fi mai scumpe cu pana la 10 la suta, spun producatorii.

- Targul "Traditii si flori de sarbatori" se va desfasura in Parcul Herastrau, in perioada 30 martie - 9 aprilie, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie. "Ajuns la cea de a 9-a editie, evenimentul reuneste un targ cu obiecte si…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel recomanda ca produsele pentru Paste, precum ouale, carnea de miel, cozonacul sau pestele sa fie cumparate doar din locurile amenajate si autorizate care asigura conditii igienico-sanitare si unde produsele sunt verificate din punct de vedere sanitar-veterinar.…

- Pentru a marca ora pamantului, sambata, 24 martie, intre orele 20.30 – 21.30, iluminatul public precum și iluminatul principalelor cladiri de interes public din municipiul Pitești va fi oprit, simbolizand efortul factorilor de decizie la nivel mondial, in ceea ce privește problemele acute ale mediului…

- Sarbatorile Pascale se apropie, iar febra pregatirilor va fi în toi. De aceea, Iulius Mall Cluj îți propune un Paște à la Cluj, în meniu fiind incluse experiențe antrenante și amuzante, sesiuni de înfrumusețare, masaje de relaxare, timp petrecut la SPA și mult shopping.…

- Viceprimarul din Motru, Cosmin Morega, a spus intr-o conferința de presa ca a inițiat un proiect de hotarare pentru acordarea unor tichete sociale persoanelor nevoiașe, cu prilejul sarbatorilor de Paște. Este vorba de 400 de tichete a c&a...

- Vopsitul oualor este obiceiul de referința pentru sarbatoarea de Paște. Coloranții artificiali sunt tot mai blamați și intr-adevar aceștia ar trebui evitați cat mai posibil. Iata cum sa vopsiți ouale in mod natural.

- Vom avea puțini miei anul acesta de Paște. Cei mai mulți sunt prea mici pentru a putea fi consumați in siguranța. Fermierii si ciobanii cred ca nu prea vor avea animale de sacrificat, iar medicii ne atrag atenția ca ne-am putea imbolnavi daca mancam din carnea unui miel sub 10

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea iși vor boteza fetița pe 14 aprilie. Artistul marturisește ca el și soția lui nu au amanat acest moment, ba mai mult, i se pare ca evenimentul va avea loc mai repede decat se așteptau. Tavi și Gabriela au decis. Victoria va fi botezata in luna aprilie, dupa Paște, iar…

- Targul de Paște din acest an se deschide sambata, 17 martie.Vor fi casuțe atat in Piața Victoriei, cat și in Piața Libertații și, in premiera, in ziua inaugurarii va avea loc o parada.

- ZILE LIBERE 2018. Doua scurte vacanțe îi așteapta pe români de Paște și de 1 mai. Cel mai probabil, românii vor avea câte patru zile consecutive de vacanța, de fiecare sarbatoare, dar pentru asta e nevoie de acordul

- Batranii cazati la caminul pentru persoane varstnice din Galati au avut astazi parte de o surpriza placuta. 15 copii asistati de fundatia ”Familia” au pus in scena o mica reprezentatie.

- Cu doar câteva zile înaintea celui mai așteptat eveniment al lunii martie, pregatirile pentru Balul Operei 2018 sunt în plina desfașurare și promit surprize excepționale. Sâmbata, 3 martie 2018, de la ora 19:00, clujenii sunt invitații Operei Naționale Române…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Familiile cu o situatie financiara modesta din municipiul Targu Jiu vor beneficia si anul acesta de tichete sociale din partea primariei, cu ocazia sarbatorilor pascale. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40 de lei. Primesc tichete...

- Ana Roman, iubita lui Catalin Cazacu, a declarat, la wowbiz, ca a trait un cosmar, dupa ce s-a aflat de simpatia dintre cei doi concurenti de la Exatlon. Ana a mai spus ca ar fi meritat sa afle de asta de la Catalin, direct, in particular, nu sa vada la tv. ZAproape i-au dat lacrimile cand a vazut declaratiile…

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- Un program folosit de profesori pentru a descoperi plagiatele a dezvaluit sursa a 11 piese scrise de William Shakespeare, potrivit The New York Times, citat de news.ro. Doi profesori au gasit un manuscris nepublicat pe care ei cred ca scriitorul englez l-a consultat pentru a scrie piese ca "Regele Lear",…

- Guvernul actual, cel de-al treilea al PSD-ALDE, nu va finaliza nicio autostrada sau drum expres sau vreo legatura intermodala ori vreo centura ocolitoare: toate prioritatile cuprinse in ultimul program de guvernare au drept termen de finalizare ulterior anului 2020, adica dupa ce se vor fi consumat…

- Parlamentarii PSD si ALDE, ministrii actuali, dar si cei propusi pentru a face parte din viitorul Cabinet s-au reunit duminica, in sedinta.Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de premierul…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Oficialitați locale și județene, militari și civili, sunt așteptați, miercuri, la Sala Unirii din Alba Iulia, sa se prinda in ”Hora Unirii”, pentru a aniversa 159 de ani de la Unirea Principatelor. Activitațile organizate in cinstea Unirii Principatelor Romane incep, miercuri, la Alba Iulia, de la ora…

- Incepand cu 2016 lucrez pentru una dintre cele mai mari companii de tehnologie si IT, de origine americana, care isi desfasoara o mare parte din business si in Romania. La baza, rolul meu este unul foarte tehnic, axandu-se pe configurarea, implementarea si troubleshooting-ul solutiilor de imbunatatire…

- Cine se pricepe la calculatoare va avea un loc de munca asigurat in viitor. Cel putin asta arata studiile recente. Raman in top, cu meserii de perspectiva, si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii. Chiar si asa, angajatorii vor fi nevoiti sa le ofere conditii mai prietenoase de munca,…

- In nordul indepartat al Madagascarului, au fost raportate precipitatii de 43 mm de ploaie in 24 de ore pana la ora 06:00 GMT miercuri, in timp ce pe insula de est Nosy Boraha ploile au insumat 59 mm. In ciuda ploilor torențiale, centrul furtunii a ramas la aproximativ 250 km in largul coastei…