- Creștinii celebreaza Craciunul, adica Sarbatoarea Nașterii Domnului, in fiecare an, pe 25 decembrie. Exista multe tradiții și obiceiuri legate de acest eveniment și chiar daca unele dintre ele au fost inlocuite, altele s-au pastrat. In data de 20 decembrie, odata cu Ignatul, cand se taie porcul , se…

- Parintele Arsenie Boca spunea ca nu putem invinge ispitele doar prin infranarea poftelor. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea il imblanzesc, incat…

- Sfanta Mare Mucenița Varvara este considerata ocrotitoarea minerilor. Ea s-a nascut in vremea imparatului Maximilian și a fost fiica unui mare proprietar de pamint din Eliopolis. Tatal ei se inchina la idoli și a vrut ca și fiica sa sa ii impartașeasca credința. Sfanta Varvara a crescut in…

- Sfantul Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus si este considerat de ortodocsi „Ocrotitorul Romaniei” pentru ca este cel care a provaduit religia crestina si invataturile lui...

- CHIȘINAU, 21 nov — Sputnik, C.S. În fiecare an pe 21 noiembrie, creștinii ortodocși din țara noastra îi cinstesc pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril. Aceasta este ultima mare sarbatoare înainte de Postul Nasterii Domnului, care va începe pe 28 noiembrie.…

- Credincioșii sarbatoresc miercuri cea mai importanta sarbatoare de cruce roșie – Intrarea Maicii Domnului in Biserica sau Vovidenia. Este cruce roșie in calendarul creștin ortodox. Sarbatoarea Luminii sau Vovidenie este prima mare sarbatoare din Postul Craciunului, praznuita pe 21 noiembrie 2018. Este…

- Lisabona Suntem pe drumul catre Fatima, parcurgem Lisabona, peste care, astazi, soarele stralucește cu generozitate. Povestea fenomenului Fatima mi-o amintesc vag… N-am mai citit, nu m-am mai documentat. Am facut asta intenționat. Vreau sa vad, sa simt, sa respir, mai intai, acasa la ea, povestea…

- In calendarul popular soborul Sfinților Mihail și Gavril se serbeaza trei zile, in 8, 9 și 10 noiembrie. Prima zi se numește capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului. Despre Arhanghelul Mihail se știe ca este conducatorul oștilor cerești-ingerești,…