TRADIȚII Ovidenia ”Implinindu-se trei ani de la nașterea prea curatei Fecioare Maria, drepții Ei parinți, Ioachim și Ana și-au adus aminte de fagaduința lor, ca sa aduca in dar lui Dumnezeu pre cel nascut. Ajungand in cetatea Ierusalimului, au mers cu cinste la biserica, ducand intr-insa pre Biserica lui Dumnezeu cea insuflețita, pre prunca cea de trei ani, Prea curata Fecioara Maria” – Viețile sfinților. Pe 21 noiembrie, Biserica Creștin-Ortodoxa sarbatorește intrarea in biserica a Sfintei Fecioare Maria. In tradiția populara, se spunea ca in aceasta zi se deschid Cerurile, animalele graiesc despre neputințele… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

