Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohanis, mesaj la implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romaniei: ”Cursul nostru de convergența se numește parcursul european al Republicii Moldova”, a transmis șeful statului. Parlamentul s-a reunit, marți, in ședința solemna, pentru a adopta “Declaratie solemna pentru…

- Miscarile tectonice din estul continentului vor duce la separarea Africii iar in viitoarea crevasa o sa apara un ocean, avertizeaza geologii. Valea Marelui Rift, care traverseaza continentul de la Cornul Africii pana in Mozambic, a fost slabita de-a lungul anilor de cutremure, alunecari de teren si…

- Baarle-Hertog, comuna de granița a Belgiei, și Baarle-Nassau, comuna de frontiera a Olandei, sunt inteconectate intr-un fel atat de strans, incat daca nu ești atent o clipa, nu realizezi cand ai pașit cu talpa intr-un stat și cand in celalalt.

- Angela Merkel a inceput cel de al patrulea mandat in calitate de cancelar al Germaniei, dupa ce a obtinut, pe 14 martie, votul de investitura in Parlamentul de la Berlin. Negocierile cu partenerii de coalitie, Partidul Social-Democrat German, au fost extrem de lungi si de dificile. Structura cabinetului…

- Violonista Cristina Anghelescu și pianistul Andrei Banciu vor concerta impreuna pe scena Salii Radio, intr-un recital de sonate de Mozart, Beethoven & Strauss, joi, 22 martie, de la ora 19.00. Prima lucrare in programul recitalului va fi Sonata in mi minor de Mozart, urmata de Sonata nr. 5 in fa major,…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-i transmita președintelui rus, Vladimir Putin, un mesaj prin intermediul caruia sa-l felicite pentru realegerea in funcție. In acest context, Merkel va pune accent și pe numeroasele dezacorduri legate de relațiile ruso-germane.

- "Desi World Rugby nu deleaga arbitri pentru Rugby Europe Championship, este in contact cu Rugby Europe pentru a intelege contextul evenimentelor legate de meciul dintre Belgia si Rusia de la Bruxelles, care a avut si un rol important in stabilirea unei echipe calificate la Cupa Mondiala din 2019",…

- Ce s-a intamplat azi, 17 martie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 16 martie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. In anul 1819 s-a nascut poetul Alecu Russo, autorul volumului “Cantarea Romaniei” (m. 5 feb 1859), iar o suta de ani mai tarziu, in…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe care SUA…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…

- Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel din partea Uniunii Crestin Democrate (CDU), de Horst Seehofer din partea formatiunii bavareze de dreapta Uniunea Social Democrata (CSU) si de liderul in exercitiu al Partidului Social Democrat (SPD), Olaf Scholz. Acesta urmeaza sa preia portofoliul…

- Polițista Lenuța Cernica a ieșit din operația care a durat mai bine de 6 ore. Soțul ei ne-a spus ca a vorbit puțin cu ea, dar acum este la Terapie Intensiva. Șase medici au fost in sala de operație. Medicul coordonator i-a spus soțului Elenei ca operația a reușit, fiind extirpata 90% din tumora,…

- Clubul Standard Liege a anuntat, luni, ca Razvan Marin a fost ales fani jucatorul meciului cu KV Mechelen, din campionatul Belgiei, scor 3-2, partida la care a pasat decisiv la cele trei goluri ale echipei sale. "Razvan Marin a fost ales jucatorul meciului cu KV Mechelen (53 la suta din voturi). El…

- Dupa aproape sase luni de paralizie politica in Germania, cancelarul Angela Merkel a promis ca viitorul sau guvern isi va incepe imediat activitatea, pentru a raspunde provocarilor cu care se...

- Autoritațile din Africa de Sud, care au cunoscut timp de peste un an cea mai grava epidemie de listerioza inregistrata vreodata in lume, au declarat duminica ca au identificat in sfarșit sursa acestei contaminari care a ucis 180 persoane de la inceputul lunii ianuarie 2017, relateaza AFP.

- Autor: Stelian ȚURLEA Era nevoie de o carte precum aceasta a lui Robert Gerwarth, profesor de istorie moderna la University College din Dublin și director al Centrului pentru Studii de Razboi de la aceeași universitate. (Gerwarth este autorul carții The Bismarck Myth și al unei biografii a lui Reinhard…

- Uniunea Europeana are in vedere posibilitatea deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, citata de Reuters."Ne gandim ca am putea sa ne indreptam spre un vot…

- Cei 464.000 de membri ai SPD voteaza prin corespondenta daca vor sustine decizia conducerii partidului lor de a reinnoi pentru inca patru ani 'marea coalitie' care a preluat conducerea in 2013. Rezultatul consultarii este asteptat duminica. Conservatorii, intre care Uniunea Crestin Democrata…

- Presa germana de sambata anticipa aceasta decizie, menita sa calmeze fronda tot mai puternica din aripa de dreapta a CDU, in contextul pozitiei slabite a cancelarului in urma alegerilor din septembrie. Jens Spahn, in varsta de 37 de ani, era doar secretar de stat in Ministerul Finantelor.…

- Cancelarul german Angela Merkel a confirmat ca il va numi in viitoarea echipa ministeriala pe Jens Spahn, principalul sau critic din propriul partid, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), daca social-democratii vor aproba intrarea intr-o noua 'mare coalitie' de guvernare cu conservatorii, transmite…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca este nevoie de o sporire a politicii de dezvoltare pentru Africa din partea Germaniei, dar si din partea Europei, relateaza dpa. "Trebuie dezvoltata, nu doar sprijinita", a precizat Merkel in podcast-ul sau video saptamanal. "Este vorba de dezvoltarea…

- Reducerea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale, avertizeaza Germania si Franta, care semnaleaza ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC, citat de News.ro . De cealalta parte, mai…

- Cu populatia sa numeroasa, suprafata de terenuri agricole limitata si un consum in crestere de carne, China si-a inmultit achizitiile de terenuri agricole in strainatate, iar in prezent este interesata de graul francez, informeaza AFP, preluata de Agerpres. China deţine o cincime din populaţia…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Deutsche Welle susține ca Romania și Bulgaria ”vor ramane copiii problema ai UE”. Romania și Bulgaria, care se prezint de fiecare data in fața UE drept state sigure și stabile și fac presiuni sa intre in zona Schengen, ”par ca vor ramane copiii problema ai Uniunii Europene”, scrie Deutsche Welle . Ekaterina…

- Jucatorii de tenis Adrian Mannarino (Franta) si Sam Querry (SUA) s-au calificat in semifinalele turneului ATP de la New York, dotat cu premii totale de 668.460 dolari, dupa partidele disputate vineri seara. Mannarino, numarul 25 in ierarhia ATP, l-a invins in trei seturi pe spaniolul Adrian Menendez,…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat dorinta, in timpul intrevederii pe care a avut-o vineri, la Berlin, cu premierul italian, Paolo Gentiloni, ca Uniunea Europeana (UE) sa intreprinda in continuare pasi pentru o politica externa comuna, informeaza dpa. Subliniind ca acest lucru…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care se afla in vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia PAP, citata de…

- Marea coaliție din Germania. Se (mai) face sau nu? Ce inseamna pentru Germania? Dar pentru Uniunea Europeana? Pana pe 4 martie nimic nu este sigur, chiar daca, dupa aproape cinci luni de negocieri dificile, liderii partidelor au ajuns la un Acord privind refacerea Marii Coaliții. Nicicand guvernarea…

- Autoritațile marocane au confiscat 541 de kilograme de cocaina depozitata intr-un container care a ajuns in Casablanca din America Latina, scrie AFP. Șase persoane, inclusiv un brazilian suspectat de a fi șeful rețelei criminale, au fost arestate, potrivit Biroului Central de Investigații Judiciare…

- Angela Merkel a facut cunoscuta duminica seara intentia sa de a duce pana la final viitorul mandat de cancelar de patru ani, in pofida criticilor tot mai numeroase in randul formatiunii sale conservatoare, CDU, transmite AFP. "Fac parte dintre persoanele care isi respecta cuvantul dat", a declarat Angela…

- Ilie Nastase primeste noi acuzatii, de la o alta fosta adversara. Dominique Monami, capitan nejucator al reprezentativa de FedCup a Belgiei, a vorbit despre momente grele pe care le-ar fi trait în urma cu aproximativ un an, când echipa sa a

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza…

- Angela Merkel si social democratii incep luni, la mai bine de patru luni de la alegerile legislative, penultima runda a interminabilelor lor negocieri in vederea unui acord de guvernare si scoaterii Germaniei nerabdatoare din impasul postelectoral in care se afla, scrie AFP, conform news.ro.Conservatorii…

- O noua descoperire spectaculoasa din Egipt a uimit paleontologii de la Masoura University Vertebrare Palaeontology (MUVP) care acum pot umple un gol important in cunoasterea istoriei evolutiei dinozaurilor.

- Pero Jelinic (75 ani) impuscase deja un leu si se pregatea sa il impuste pe al doilea cand a fost doborat si ucis de un glont ratacit, venit de pe o proprietate aflata la distanta de fondul de vanatoare. Slavko Pernar, prietenul lui Pero Jelinic, a declarat ca acesta era un vanator pasionat,…

- Restrictiile introduse de coalitia condusa de Angela Merkel in urma crizei refugiatilor din 2015 si care vizeaza sa stopeze solicitarile privind reintregirile familiale nu au niciun sens, a declarat Roland Bank din cadrul UNHCR Germania la o audiere intr-o comisie parlamentara federala.La…

- Angela Merkel a anuntat deja ca nu se va intalni cu presedintele american, iar motivul acestui refuz se intuieste deja de la primul rand al discursul sau de la Forumul Economic Mondial. Zambitoare, imbracata intr-un sacou albastru, Merkel urca pe podiumul albastru, deschide mapa neagra si citeste dintr-o…

- In rarele ocazii in care a vorbit despre familia sa, Dan Negru a oferit detalii despre nunta sa cu Codruța și despre luna de miere pe care au primit-o gratis. Prezentatorul de televiziune Dan Negru este casatorit cu Codruta, impreuna cu care are doi copii – Daria si Bogdan . Daria s-a nascut pe 11 februarie…

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern, relateaza agentia DPA. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot…

- Europa franco-germana se va distanta de Flancul Estic. Optiunile dificile ale Europei Centrale Uniunea centrata pe Zona Euro se va distanta treptat de Flancul Estic al UE, din motive care tin de ambele parti, si va cauta strangerea relatiilor economice avantajoase cu China si Rusia, pe fondul delimitarii…

- 'Facand referire la afirmatia SUA conform careia ele sustin drepturile omului', ayatollahul Ali Khamenei a declarat: 'Persoana care este astazi la conducere in America afiseaza pozitia tarii sale in mod clar si nerusinat', se spune intr-un comunicat oficial publicat pe site-ul Ghidului Suprem.'Desigur,…

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania, a declarat, joi, ca exista un numitor intre formatiunea sa si partidul condus de Angela Merkel, dar a adaugat ca sunt multe obstacole care trebuie clarificate inainte de a intra la guvernare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis duminica faptul ca va aborda diviziunile sociale din tara si va insista pentru formarea unui guvern nou in cel mai scurt timp, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Emoționați și cu gandul la copiii orfani din Africa pentru care iși dedica fiecare zi și toate eforturile, frații Andreea și Catalin Mocanu au ieșit fericiți și recunoscatori din infruntar...