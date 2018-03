Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: Știu ce vor inca de la inceput de luna. Știu ce au nevoie. Știu cine sunt cu adevarat și mai știu și ceea ce nu sunt. Cu aceste caracteristici nu au cum sa o dea in bara, deci sa treaca la munca! TAUR: Vor simți nevoia sa dea telefoane. Iși vor apela prietenii, rudele, vor sporovai…

- Sambata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi inainte de Duminica Intrarii lui Hristos in Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura intre Postul Paștelui și Saptamana Patimilor. Duminica Floriilor este precedata de Sambata lui Lazar. In aceasta zi, Iisus Hrisos…

- Este sarbatoare importanta sambata, pe 31 martie, cu o zi inainte de Florii. "Sambata lui Lazar", asa cum este trecut in calendar, inseamna pentru crestinii ortodocsi o zi in care s-a intamplat o minune. Iisus Hristor l-a inviat pe Lazar la patru zile de la moarte.

- Credincioșii și preoții de la parohiile care aparțin de Protoieria Campina sunt așteptați maine, 31 martie 2018, in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, la Procesiunea de Florii, o veche și frumoasa tradiție a Bisericii Ortodoxe. In acest an, procesiunea va incepe la Biserica "Sfanta Treime"…

- Dupa vremea deosebit de rece, temperaturile incep sa creasca treptat, astfel incat in ultimele zile din martie si in primele zile ale lunii aprilie ser vor atinge maxime cuprinse intre 16 si 22 de grade in majoritatea zonelor tarii.

- BERBEC Este foarte important ca in aceasta saptamana sa discuti deschis cu colegii tai si sa incerci sa te intelegi bine cu ei. O relatie buna cu acestia iti va spori productivitatea si te va ajuta sa avansezi mult mai rapid. Nu te poate tine nimeni in loc din atingerea telurilor, insa trebuie…

- Romanii sarbatoresc pe 25 martie Buna Vestire. Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii Domnului. Prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii…

- In paralel cu calendarul fix, in aceasta perioada a Postului Paștelui, se observa și alte sarbatori dedicate animalelor salbatice. De Miezul Paresimilor, de exemplu, sunt ecouri din vechime ale unei zile a șarpelui. Astfel, cu o saptamana inainte de Moșii de Florii, strabunicii noștri serbau Ziua Ursului.…

- Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este sarbatorita in Postul Pastelui, fiind prima in care biserica acorda dezlegare la peste. Aceasta este prima sarbatoare din calendarul ortodox inchinata Maicii Domnului…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati deruleaza, in cursul anului 2018, actiuni de informare si constientizare a cetatenilor romani aflati in cautarea unui loc de munca in strainatate. ITM Galati anunta ca, la data de 5 martie 2018 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. nr. 232 din 29 noiembrie…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 266 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatorconsilier clasa I grad profesional superiorstudii superioare in domeniul stiintelor juridicevechime minim 9 aniCONSILIUL JUDETEAN BRAILAPiata I...

- Administratia Complexului Energetic Oltenia (CEO) si federatiile nationale reprezentative la nivel de sector de activitate semneaza noul Contract Colectiv de Munca (CCM), in urma finalizarii negocierilor purtate, informeaza un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul companiei. Potrivit…

- Incepand cu anul 2018, absolventii institutiilor de invatamant inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie in cuantum de 1.500 lei. Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul…

- Evoluțiile in implementarea proiectului investițional Kaufland in Republica Moldova au fost examinate ieri, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu directorul general al companiei Kaufland Romania, Marco Hosl și directorul proiectului in Moldova, Dona Rapciuga.

- Sindicatele si administratia Complexului Energetic Oltenia sunt foarte aproape de a bate palma in privinta noului Contract Colectiv de Munca. Doar cativa pasi mai sunt de urmat pana cand va fi semnata si transmisa catre Inspec...

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunta, printr-un comunicat de presa, graficul de desfasurare a burselor locurilor de munca pentru anul 2018. Astfel, in data de 20 aprilie, ANOFM va organiza, la nivel national, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Obiectivul principal…

- Federatia Sindicala Hipocrat anunta marti deschiderea conflictului de munca, amenintand cu intrarea in greva generala pe perioada nedeterminata. Medicii sindicalisti auza aplicarea in mod discriminatoriu a legii salarizarii in domeniul medical. „Suntem profund nemultumiti de modul de dialogare cu factorii…

- Aproape 25.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu. La polul opus, se afla Suceava, Bacau si...

- Sindicalistii anunta proteste la penitenciare pana la blocarea activitatii Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, afirma ca, saptamâna viitoare, vor începe actiuni de protest la penitenciarele din tara, iar activitatea…

- In perioada 12 martie – 16 aprilie 2018, vizitatorii Castelului Bran, vor putea admira un interior țaranesc din satul Maieruș, costume populare sasești și romanești (unul dintre ele datand de la 1900) și fotografii vechi, inramate, expuse in forma lor originala. Scopul este acela de a aduce in prim…

- In ziua de 9 martie, marcata in calendarul religios cu o cruce neagra, se praznuiesc cei patruzeci de creștini martirizați in Sevastia. In amintirea lor si pentru ca imaginea li s-a suprapus peste un stravechi cult al mortilor, care vegheaza asupra semințelor ce vor incolți in brazde, femeile din aproape…

- Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Acesti mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din

- Realitatea TV este interzisa la Congresul PSD. Oficialii partidului au informat juralistii Realitatea TV, miercuri seara, ca postul nostru nu are acces in interiorul Salii Palatului, acolo unde se desfașoara intalnirea social-democraților. Motivul? Spațiul este prea mic pentru a putea permite și…

- Eșec total al Coaliției PSD-ALDE în tentativa de a petici din nou legea salarizarii! Sindicatele anunța proteste, suparate pe corecțiile facute în comisia de Munca a Camerei Deputaților, anunta Realitatea TV.

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- OrtodoxeSf. Mc. Conon din Isauria si Conon Gradinarul ; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul Romano-catoliceSs. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m. Sfantul Mucenic Conon din Isauria, pomenit in calendarul crestin ortodox la 5 martie, a trait pe vremea Sfintilor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste agentilor economici ca au obligatia sa comunice structurilor teritoriale ale ANOFM toate locurile de munca vacante sau nou create. Astfel, potrivit art.10 alin.(1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea…

- De primele zile ale lunii martie este legat obiceiul Martisorului, simbol ancestral al unui vechi scenariu de innoire in pragul primaverii. La fiecare inceput de primavara, doamnele si domnisoarele primesc martisoare, pe care si le prind in piept. Legenda spune ca firul rosu se impleteste cu firul alb…

- In credinta populara, Babele, noua la numar, isi au originea in povestea Dochia si ofera indicii despre cum va fi anul respectiv. Dochia este o divinitate agrara din panteonul autohton, in stransa legatura cu venirea primaverii, scrie Adevarul."In mentalitatea omului din satul traditional,…

- Prima sambata din Postul Mare este cunoscuta sub denumirea de Sambata Sfantului Teodor Tiron sau a colivelor. Cu aceasta zi incep pomenirile din Postul Mare pentru cei trecuți la cele vesnice. Aceste pomeniri se vor face in fiecare sambata din Postul Mare, pana in Sambata lui Lazar sau a Floriilor.…

- „Ca raspuns la declarațiile unor analiști ce anunța concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor și creșterii salariului minim, bazandu-se pe sondaje facute pe diverse site-uri, suntem in masura sa comunicam ca numarul locurilor de munca este in continua creștere, respectandu-se trendul…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- Postul Paștelui va incepe anul acesta pe data de 19 februarie, iar creștinii vor sarbatori sarbatoarea Paștelui pe 8 aprilie, conform calendarului ortodox. Postul Mare, așa cum mai numesc romanii Postul Paștelui, va avea o durata de 40 de zile, la care se adauga și saptamana Patimilor, și se incheie…

- Credeti ca sunt indreptatiti ca sindicalistii SANITAS s aprotesteze in strada pentru salarii amrite? este o discriminare sau nu? Ar trebui asigurate totusi urgentele? Membrii Federatiei SANITAS solicita noului Guvern sa gaseasca solutii asfel incat, de la 1 martie 2018, salariile tuturor categoriilor…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim. In traditia populara, sarbatoarea este numita Stretenie…

- Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Ioan Gura de Aur, cei trei ierarhi, sunt praznuiti de crestinii ortodocsi în fiecare an pe 30 ianuarie. Credinta populara spune ca cine munceste în aceasta zi poate sa orbeasca.

- HOROSCOP- 22 - 28 IANUARIE 2018. Berbec – au tendința de a reacționa violent. Cei care au intalniri cu berbecii ar trebui sa le amane pentru a doua parte a saptamanii. Taur – sentimental nu iși pot face dreptate singuri și nu pot sa explice sentimentele lor celor din jur. Gemerni…

- Lia Olguța Vasilescu anunța variantele de premier PSD. Ministrul Muncii a declarat, marți, la sediul central al PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca șanse de a fi nominalizați pentru șefia Executivului au și Șerban Nicolae, Mihai Fifor dar și Ecaterina Andronescu. ”Ca varianta,…

- Calendar ortodox 12 ianuarie. Credinciosii ortodocsi o pomenesc, joi, pe Sfanta Tatiana. Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever (222-235)…

- Autoritațile moldovene vor aloca subvenții de stat in valoare de 40 de mii de lei pe an pentru fiecare loc de munca creat in 2018. In acest scop, in buget au fost alocați 40 de milioane de lei. Acest fapt este prevazut de Regulamentul privind subventionarea crearii locurilor de munca, aprobat recent…

- Calendaristic, Botezul apelor sau Boboteaza reprezinta incheierea ciclului celor 12 zile ale Sarbatorilor de Iarna, care incep pe 25 decembrie, cu Nasterea Domnului. 6 ianuarie este ziua in care a fost botezat lisus Hristos, iar legenda spune ca atunci cand Ioan Botezatorul a inceput procesiunea botezarii,…

- Astazi este praznuit Sfantul Ioan Botezatorul, considerat ocrotitorul copiilor nou-nascuti. Fiind cel care L-a botezat pe Hristos, Sfantul Prooroc Ioan are grija ca micutii sa fie protejati si sa nu moara nebotezati. Potrivit unei superstitii de Sfantul Ion, astazi trebuie sa faci tot posibilul pentru…

- Sfantul Ioan Botezatorul este considerat ocrotitorul copiilor nou-nascuti, asa ca se spune ca orice bebelus care vine astazi pe lume va fi ocrotit de rele. Fiind cel care L-a botezat pe Hristos, Sfantul Prooroc Ioan are grija ca micutii sa fie protejati si sa nu moara nebotezati.

- Pe 7 ianuarie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul, numit Inaintemergatorul Domnului pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Daca ieri crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox, astazi este marcata o alta sarbatoare importanta:…