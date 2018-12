Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Nicolae, sarbatorit pe 6 decembrie, supranumit "Facatorul de minuni" si ocrotitorul celor saraci, este una dintre cele mai populare figuri ale crestinatatii, numele lui fiind legat de darnicie si compasiune, dar si de cadourile sau "nuielusele" pe care le pune in ghetutele copiilor.

- Sfantul Nicolae este sarbatorit de crestinii ortodocsi pe 6 decembrie. Aceasta este una dintre cele mai asteptate sarbatori din an, pentru ca atunci vine si Mos Nicolae. Astfel, in seara de 5 spre 6 decembrie, copiii trebuie sa-si spele ghetutele, sa le dea cu crema si sa le aseze frumos langa usa,…

- Cat vor cheltui romanii de Sfantul Nicolae. 87,3% dintre ei vor scoate bani din buzunare pentru cadouri Moș Nicolae, primul moș din sezonul sarbatorilor de iarna, ii face pe 87,3% dintre romani sa scoata bani din buzunare pentru cadouri. Potrivit unui studiu de piața realizat de MEDNET Marketing Research…

- Potrivit traditiei, Sfantul Nicolae este cel care a salvat trei fete de la prostitutie cu ajutorul unor pungi cu bani aruncate noaptea, pe fereastra casei in care ele locuiau. De atunci si pana in zilele noastre, in fiecare noapte a Sfantului Nicolae (5 decembrie), cei dragi si in special copiii primesc daruri de…

- Moș Nicolae, primul moș din sezonul sarbatorilor de iarna, ii face pe 87,3% dintre romani sa scoata bani din buzunare pentru cadouri. Potrivit unui studiu de piața realizat de MEDNET Marketing Research Center, suma medie cheltuita cu aceasta ocazie este de aproape 350 de lei. Din studiu rezulta ca de-a…

- Cand se pun cadourile in ghete de Moș Nicolae 2018? Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, iar cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii isi lustruiesc ghetutele asteptandu-l pe Mos Nicolae care va trece pe la ei

- Sfantul Nicolae 2018. Cele mai importante tradiții și superstiții care se pastreaza și astazi, de Sf Nicoale, praznuit de Biserica pe 6 decembrie. Iata ce nu ai voie sa faci in aceasta zi!

- Mos Nicolae, vine in fiecare an, in noaptea dintre 5 si 6 decembrie, cu cadouri pentru copiii cuminti si nuieluse pentru cei mai nazdravani. Mos Nicolae lasa, de obicei dulciuri si fructe, in ghetutele lustruite cu sarguinta. ********* Legenda lui Mos Nicolae reprezinta una dintre cele mai populare…