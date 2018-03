Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii municipiului Chișinau sint indignați de faptul ca conducatorii iși dicteaza regulile pe trotuare, parcind nestingherit mașinile pe ele, iar poliția este inactiva. Cititorii au trimis redacției numeroasele imagini facute pe strada Dacia 30/3 și 30/1 unde este amenajata o parcare care, din…

- Percea Gheorghe, primarul comunei Ciclova Romana a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA-Timis sub acuzatia de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente sau declaratii false pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

- Locuitorii caselor aflate pe strada Traian Popovici din zona Laniste a cartierului Burdujeni sunt revoltati de starea drumului pe care sunt nevoiti sa-l foloseasca zilnic. Ei acuza conducerea Primariei Suceava ca in urma lucrarilor de canalizare efectuate in timpul anului trecut drumul a ramas ...

- Directorul general al Administratiei Domeniului Public (ADP) Sector 1, Alin Vieru, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. „In perioada iunie-iulie 2017, inculpatul Vieru Alin, in calitatea mentionata mai sus, prin intermediul subordonatului…

- Locuitorii din satul Zaim, raionul Causeni, s-au bucurat de un spectacol cum mai rar au vazut. Ansamblul de cantece și dansuri populare "Fluieraș", condus de fratii Stefanet, a incantat publicul, in cadrul festivalului Martisor 2018.

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, a fost trimis in judecata de DNA Constanta pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Anamaria Toma, editor: Cristina Tatu, editor online: Ada Vilceanu)

- Ionel Parvan: “Eu cred ca s-a creat, deja, o simbioza intre primarie si locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar, ati castigat alegerile la primul dumneavoastra mandat contra unui primar in functie de la PNL. Cum ati reusit, cum ati convins electoratul sa va voteze? –…

- Televiziunea americana NBC a fost data in judecata pentru ucidere din culpa de familia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant in apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's Got Talent”, scrie hollywoodreporter.com, potrivit news.ro.Familia lui Maureen…

- Postul de televiziune american NBC a fost dat în judecata pentru ucidere din culpa.Televiziunea a fost trimisa în judecata defamilia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant în apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's…

- Printr-o interventie telefonica la Romania TV, in emisiunea moderata de Victor Ciutacu, Elena Udrea a declarat ca locuieste in San Jose dar nu impreuna cu Alina Bica. Deocamdata sta la un hotel dar, probabil, o sa gaseasca „o varianta mai calda decat o camera de hotel” in perioada de sarcina.

- AFC Hermannstadt - FCSB se va juca azi, de la ora 14:00. Meciul din sferturile Cupei Romaniei urma sa se joace miercuri, dar a fost amanat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, ataca Federația Romana de Fotbal pentru situația creata și este de…

- Consiliul Județean Vrancea a dat in judecata Guvernul Romaniei și Ministerul Finanțelor Publice și solicita obligarea acestor instituții sa radieze din domeniul public al statului, imobilul in care funcționeaza administrația județeana. Dosarul se afla pe rolul instanței de la Curtea…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului Mircea Razva Rentea, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat. In cauza, procurorul de caz, a intocmit rechizitoriu…

- Inspectorii Curtii de Conturi au descoperit, in urma unui control efectuat anul trecut pentru anul financiar 2016, prejudicii de aproximativ 1,18 milioane lei la Primaria Singeorz Bai. Primarul Traian Ogagau declara ca vinovat pentru respectivele prejudicii este fostul edil al orasului, Roland Venig,…

- Un primar din judetul Suceava a fost trimis in judecata, alaturi de alte persoane, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene cu prejudiciu de 6 milioane de lei, de catre procurorii DNA.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Verdict final in dosarul in care s a solicitat evacuarea Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania Filiala Constanta din imobilul situat in Constanta, strada Grivitei. In prima instanta, conform portalului instantelor de judecata, Judecatoria Constanta a admis in parte cererea de chemare in judecata…

- Un tanar de 19 ani, din satul Oreavu, comuna Gugești, Danuț Laurențiu O., care la jumatatea lunii ianuarie a.c. și-a omorat un consatean cu mai multe lovituri de topor, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Francezul Zacarias Moussaoui, singura persoana condamnata in SUA pentru atacurile din 11 septembrie, l-a dat in judecata pe presedintele Donald Trump pentru a denunta conditiile sale de detentie in inchisoarea de inalta securitate din Colorado, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Nu se intocmeau acte, nu existau politisti, iar procesele erau orale si nu se bazau pe probe solide. Asa arata satul "juridic" romanesc in urma cu doua secole. Cu toate acestea, regulile si cutumele nu lipseau din lumea rurala.

- Ultima decizie luata de magistrati, in dosarul de coruptie al primarului Catalin Chereches, a dus la ridicarea masurii controlului judiciar. O mica si irelevanta favoare pe care justitia din Romania i-o acorda inculpatului Chereches, transformata de edilul baimarean intr-o imensa victorie. In iesirile…

- Cauza penala de invinuire a unui conducator auto, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier a fost finalizata si trimisa in judecata.

- In penitenciarul nr. 2- Lipcani a avut loc prima ședința de judecata ce a fost amenajata in cadrul instituției. Departamentul Instituțiilor Penitenciare intenționeaza sa extinda crearea unor sali de judecata in toate penitenciare din țara.

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Comisia Europeana a decis, joi, ca Romania și Malta vor fi trimise in fața Curții de Justiție A Uniunii Europene. Cele doua state nu au respectat obligațiile stabilite de Directiva 2014/94/UE, deși primisera din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere și un aviz motivat la 15 februarie,…

- Guvernul Romaniei este implicat intr-un nou scandal imens. De aceasta data, o ordonanta data de Executiv ii duce pe ministri la tribunal.Fostul premier, Mihai Tudose, dar si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu vor ajunge la judecata, iar acuzatiile sunt deosebit de grave. O veche amenințare…

- Judecatoarea Adina Daria Lupea face apel la decența fața de magistrați dupa ce un incident petrecut in sala de judecata, in urma cu doar cateva zile, a determinat-o sa ia atitudine in fața celor care ii critica pe colegii sai de breasla.

- Un antrenor de tenis din Cugir, in varsta de 52 de ani, a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia acuzat ca și-ar fi violat o eleva minora, respectiv o fetița care la data presupusei savarșiri a faptei avea 11 ani. Barbatul se numește Ioan Pacurar și este…

- Locuitorii din satul Mineri, comuna Filipeștii de Padure se plang ca nu mai pot ieși din case din cauza mirosului ingrozitor care vine dinspre camp! Oamenii dau vina pe societatea Biogaz și pe substanțele pe care le impraștie pentru a fertiliza solul și cer ca Garda de Mediu Prahova sa vina in control…

- Locul cu cele mai scazute temperaturi de pe glob s-a dovedit a fi un sat rusesc din Siberia Oimiakon. În luna ianuarie, temperaturile medii ajung la -50 de grade Celsius, însa recent termometrele au aratat -62 de grade Celsius. La sfârșitul lui 2017, a fost folosit…

- La aproape opt luni de la comiterea crimei „fara sens”, ucigașii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iași de doar 21 de ani, au fost condamnați la inchisoare pe viața. Dupa ce a aflat verdictul instanței, unul dintre tinerii de 19 ani a atacat un gardian care trebuia sa-l duca la penitenciar. La violențe…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, a fost blocat, in aceasta dimineata, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus zilele trecute trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: POP FELICIA ELENA, directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul M.R.P. , pentru savarsirea infractiunii…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Traian Richard Branovici, administrator al SC Ariana Turism SRL, pentru savarșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente…

- Primarul comunei Arieșeni, Jurj Vasile Marin, a fost trimis in judecata de Serviciul Teritorial DNA Alba Iulia pentru fapte de corupție. Acesta este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept…

- Obiceiurile de Craciun sunt inca pastrate in satele Moldovei. Cetele de colindatori au umblat din casa in casa, pentru a vesti Nasterea Domnului. Gospodinele au pregatit daruri și au avut grija ca mesele sa fie doldora de bucate.

- Compania rusa Kaspersky Lab a dat luni in judecata administratia Trump, la un tribunal federal din Statele Unite, pentru ca guvernul american a privat-o de un drept prin interzicerea utilizarii softului sau anti-virus in agentiile guvernamentale, transmite Reuters, citata de news.ro.

- In luna decembrie, judecatoarea Corina Iacob a fost trimisa in judecata, pentru fapte de corupție. La scurt timp dupa trimiterea in judecata, magistrații Consiliului Superior al Magistraturii au suspendat-o din funcție. Deocamdata, dosarul e la „secret”.

- MAMA DENATURATA Cazul iesit din comun petrecut in luna iulie anul trecut in comuna Grivita, satul Trestiana, a fost „transat” de procurorii barladeni. Un copil de zece ani, elev in clasa a IV-a, care locuia la bunicii materni in satul Trestiana, comuna Grivita a ajuns in luna iulie la CPU Barlad batut…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…

- Valeriu Zgonea, fost șef al Camerei Deputaților și președinte executiv al PSD, a fost trimis în judecata de procurorii DNA, în dosarul în care este acuzat de trafic de influența, pentru ca ar fi mijlocit numirea unei persoane

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, vineri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ionut Negoita, acuzat de complicitate la bancruta frauduloasa si pe avocatul Valentin Cristian Gheorghita de la Baroul Bucuresti, pentru bancruta frauduloasa in dosarul…

- Avocata Melinda Ordog, sotia judecatorului Lorand Andras Ordog implicat in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, a fost trimisa in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita. In ianuarie 2015, Lorand Andras Ordog (judecator la Tribunalul Covasna)…

- Societatea Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro. Redam in continuare comunicatul…

- Procurorii DNA de la Iași l-au trimis in judecata pe Cristian Nechifor și pe Mihai Gabriel Doban, ambii ofițeri de poliție judiciara cu atributii de control in Serviciul Poliției Rutiere al IPJ Iași, pentru instigare la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul…

- Primarul satului Drepcauți, raionul Briceni, este învinuit de comiterea infracțiunii de trafic de influența si risca amenda în marime de la 2000 la 3000 de unitați convenționale sau închisoare pâna la cinci ani. Cercetarea cauzei penale în care acesta este vizat a fost…

- Brasovul este un oras turistic important si are cateva cladiri emblematice incarcate de istorie. Biserica Neagra, Casa Sfatului, Biserica Sfantul Bartolomeu, dar si casa unde Vlad Tepes s-a iubit cu amanta sunt printre cele mai fotografie repere din oras.