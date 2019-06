Stiri pe aceeasi tema

- Rusalii 2019 - Lunea Rusaliilor este cunoscuta in calendarul creștin ortodox roman ca Luena Sfantului Duh. Aceasta zi mai poarta și numele de Sarbatoarea Sfintei Treimi, și este notata cu cruce roșie in calendarul creștin ortodox. Iata ce tradiții și superstiții trebuie sa respecți azi.

- In a doua zi de Rusalii, creștinii ortodocși sarbatoresc Lunea Sfantului Duh. Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh, in calendarele romanești aceasta zi fiind trecuta ca sarbatoarea Sfintei Treimi. In a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica…

- Credincioșii ortodocși ii serbeaza, marți, pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, datorita carora crestinismul a devenit religie permisa, jertfele sangeroase au fost interzise si duminica a fost stabilita zi de odihna in Imperiul Roman, perioada in care au domnit fiind cunoscuta ca "Epoca de Aur".Gaius…

- Sub NICIO FORMA sa nu faci asta in Lunea Alba! E pacat mare sa nu respecti acest obicei in a doua zi de Paște A doua zi de Paște, cunoscuta și ca Luna alba, credincioșii trebuie sa respecte anumite tradiții lasate in urma de generații. In a doua zi de la Inviere se stropește casa cu agheasma și se da…

- Comisia Paritara a CEO, care trebuia sa se intruneasca vineri, pe 12 aprilie, a fost amanata pentru saptamana aceasta, liderii de sindicat spunand ca negocierile vor avea loc marți. Acest organism se va intruni sa stabileasca cuantumul voucherelor de vacanța, pe ordinea de zi fiind și acordarea sporului…

- Este o sarbatoare importanta pe 20 aprilie 2019, cu o zi inainte de Florii. Crestin ortodocsii sarbatoresc „Sambata lui Lazar", cand s-a intamplat o adevarata minune. Iisus Hristos l-a inviat pe Lazar la patru zile distanta de cand acesta murise.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Arad a dispus trimiterea in judecata a celor cinci inculpați din acest dosar – patru barbați și o femeie – dintre care trei inculpați in stare de arest preventiv, inculpata in stare de libertate și unul dintre inculpați in lipsa, pentru savarsirea infractiunilor…

- Mircea Lucescu a fost antrenorul lui Dinamo astazi in meciul de la Voluntari dintre legendele „cainilor" și cele ale Stelei, scor 3-3, (detalii AICI). „Il Luce" și-a motivat elevii in vestiar ca și cum ar fi fost un derby oficial de pe vremuri, dar a avut cateva cuvinte și pentru adversari. ...