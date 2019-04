Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit de saptamana plin pentru pompierii din județul Arad. Salvatorii au efectuat, in ultimele trei zile, doua misiuni pirotehnice. Astfel, vineri seara, echipa pirotehnica a ISU Arad s-a deplasat in localitatea Magulicea pentru a ridica un proiectil perforant exploziv, gasit in urma unor lucrari…

- Multi credinciosi aleg sa intampine Invierea Domnului departe de oras, la manastiri aflate in locuri linistite din judetul Timis, unde slujba de Inviere are o incarcatura aparte si traditia celei mai mari sarbatori crestine este mult mai respectata. O veche traditie la o manastire mai noua Desi manastirea…

- Aradul si imprejurimile sale reprezinta o zona in care Sfintele Pasti, cu traditiile sale, continua sa fie respectate potrivit traditiei, iar cei care doresc sa sarbatoreasca Invierea pe aceste meleaguri, o pot face in numeroase locuri cu un anume specific cultural sau gastronomic, datorat in buna parte…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi seara, la patru vagoane dezafectate aflate in gara Oravița, din județul Caraș-Severin, existand riscul sa se propage la alte trei și un depozit. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Caraș-Severin a anunțat, joi seara, ca a fost solicitat prin apel la 112 sa intervina…

- Conform analizelor Fluviul Dunarea va avea un debit in crestere, la intrarea in tara, pana la valoarea de 5.400 mc/s, in timp pe rauri debitele medii zilnice vor fi in urcare in zone din vestul, sud-vestul, centrul si nordul tarii, scrie Agerpres. Cu toate acestea, hidrologii susțin ca aceasta…

- Alerta in vestul tarii! Polițiștii cauta o fata care a plecat de acasa și nu a mai revenit. La data de 26 februarie a.c., in jurul orei 19:30... The post Alerta in vestul tarii! Politistii cauta o fata de 17 ani. Daca o vedeti, sunati la 112! appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa trei ani de prezenta pe piata serviciilor medicale din Timisoara, reteaua de sanatate Regina Maria isi consolideaza prezenta in vestul tarii, prin preluarea furnizorilor de servicii de imagistica - centrele de radioimagistica dr. Birsasteanu si...