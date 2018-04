Pastele, sarbatoarea luminii si a bucuriei in lumea ortodoxa, este celebrat in acest an pe 8 aprilie. In popor exista credinta ca cine moare in ziua de Paste sau in Saptamana Luminata merge direct in Rai, fiind scutit de Judecata de Apoi, fiindca in aceasta zi “usile” Raiului sunt deschise, iar ale iadului inchise.