Folosirea excesiva a insecticidelor ucide albinele in Serbia, provocand pagube apicultorilor si agriculturii

Albinele au inceput brusc sa moara in Serbia in cursul lunii aprilie, din cauza otravirii polenului in urma stropirii in exces a copacilor cu insecticide, relateaza joi agentia Reuters,… [citeste mai departe]