Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii au transmis luni mesaje si urari romanilor cu ocazia Craciunului.* Pentru vicepremierul Ana Birchall, Craciunul este sarbatoarea cea mai frumoasa din an. "In ajun de Craciun stam impreuna la povesti! Cred ca pentru fiecare dintre noi cea mai familiara imagine a Craciunului…

- Mai mult de un mileniu, creștinii au sarbatorit Anul Nou in ziua de Craciun, in imediata apropiere a solstițiului de iarna. La Roma pana in secolul al XIII-lea, in Franța pana in anul 1564, in Rusia pana in vremea țarului Petru cel Mare, in Țarile Romane pana la sfarșitul secolului al XIX-lea. La romani,…

- Sarbatori de iarna. "Taranii cred ca Mos Ajun a fost baci in slujba la Mos Craciun, stapanul de oi in staulul caruia Maica Domnului a nascut pe Isus Mantuitorul. In ziua de Ajun copiii si maturii umbla cu colindatul (colindisul, colinditele). Dimineata si ziua colinda copiii, iar noaptea maturii.…

- Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, explica de ce Moș Craciun este cunoscut aproape in orice colț al lumii. Deși oamenii il numesc diferit, el intruchipeaza ideea de generozitate și beneficii primite pe merit. Afla cum il percep diferitele culturi și civilizații pe Moș Craciun. Pentru noi,…

- Mihai Leu, 49 de ani, a intrat in vacanța, dupa revenirea spectaculoasa in Campionatul Național de Raliu. Un bun prilej pentru fostul campion mondial WBO la semimijlocie (1997) de a participa, in ”avanpremiera” Craciunului, la sacrificarea porcului. ”Suntem cu toate tradițile la zi”, a declarat, razand,…

- „Un caine este pe viata, nu doar de Craciun” - este sloganul campaniei, informeaza News.ro.Zeci de adaposturi au transmis potentialilor stapani ca niciun animal nu va fi dat in perioada Craciunului. Adapostul din Berlin, cel mai mare din Europa, se numara printre ele. Reprezentantii…

- Astazi, 2 decembrie 2018, portile bisericii din satul Ianculesti au ramas inchise. Preotul a plecat in alta parohie si nu a lasat niciun inlocuitor pentru a savarsi Sfanta Liturghie. Cum sa fii bun creștin, fara a fi martor la „misterul mantuirii neamului omenesc”, permanentizat pe pamant si in Ceruri?…

- Au intins mese bogate si au chemat ceterasi la Caslegii de Toamna, asa cum este numita traditia din stramosi. A fost rost de cantec, joc și voie-buna, dar și de preparate tradiționale care nu vor mai fi puse pe masa dupa 14 noiembrie, cand incepe postul Nașterii Domnului.