- Sarbatoarea Boboteaza sau Botezul Domnului, cunoscuta si sub denumirile "Aratarea Domnului" și "Epifania", este celebrata de creștini pe 6 ianuarie, iar, pe langa sfințirea apei, include și o serie de obiceiuri și tradiții - fetele iși viseaza ursitul, iar barbatii scot crucea din apa.

- Calendar – 25 decembrie. Craciunul – Nașterea Domnului Considerat in vechile calendare, chiar creștine, drept celebrare a Anului Nou (fapt susținut și de numeroasele practici magice ale Ajunului), Craciunul a pastrat pana la urma cu preponderența imaginea sarbatorii creștine, in care mai pot fi decelate…