Stiri pe aceeasi tema

- Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului aducatoare de fertilitate si Umblatul cu Sorcova pentru a transmite sanatate si tinerete celor colindati marcheaza datina româneasca la trecerea dintre ani. Potrivit unor superstitii ale românilor, pentru a avea noroc…

- Un obiect vestimentar rosu, bani în buzunar, vâsc, masa îmbelsugata, dar fara carne de pasare, mersul cu Plugusorul si Sorcova se numara între superstitiile si obiceiurile românilor la trecerea dintre ani.

- Un obiect vestimentar rosu, bani in buzunar, vasc, masa imbelsugata, dar fara carne de pasare, mersul cu Plugusorul si Sorcova se numara intre superstitiile si obiceiurile romanilor la trecerea dintre ani. Superstitiile spun ca Anul Nou trebuie intampinat alaturi de familie si prieteni, iar pentru…

- AJUNUL ANULUI NOU. In noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plange. Tradiția spune ca aceia care plang in prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Oamenii obișnuiesc ca la cumpana dintre ani sa lase toate ușile și ferestrele deschise pentru ca anul vechi sa plece imediat…

- Pe scena Casei de Cultura a Studentilor, elevi pasionati de folclor, de la scolile din Rediu, Ruginoasa, Sinesti, Slobozia, Hlipiceni - Botosani, de la scoala organizatoare si de la Palatul Copiilor din Iasi au prezentat traditii specifice sarbatorilor de iarna: Capra, Ursul, Jocul mastilor, Caiutii,…

- Odata cu apropierea Sarbatorilor de iarna, pe strazile Careiului se aud glasuri de colindatori. Sorcova, Plugusorul, umblatul cu Capra sau cu Ursul sunt doar cateva exemple de practici populare romanesti In centrul orasului, un grup de colindatori prezenta jocul Caprei, un obicei stravechi, care apartine…

- In folclorul romanesc Colindatul de Craciun este cel mai important ciclu sarbatoresc popular traditional, cel mai bogat si colorat prilej de manifestari folclorice. Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie Nasterea Domnului, de a-L intampina cu urari, daruri, petreceri, cantece si jocuri…

- Peste 350 de colindatori, din 12 ansambluri, cuprinzand aproape toate colturile tarii, dar si de peste hotare, au poposit la sfarsitul saptamanii trecute la Oradea. Acestia si-au dat concursul in cadrul celei de a VIII-a ediții a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Craciun și Anul Nou…