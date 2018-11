Tradiții creștine de Sfinții Arhangheli Mesagerul de Neamț ureaza tuturor celor care iși serbeaza onomastica de ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Curaj, Vitejie, Generozitate, Sanatate și Viața lunga și prospera! La mulți ani! Sfinții Arhangheli alcatuiesc una dintre cele noua Cete Ingerești care slujesc neincetat lui Dumnezeu. Ei comunica oamenilor Voia lui Dumnezeu. Sf. Arh. Mihail si Gavriil sunt conducatori de cete ingeresti, lucru cunoscut de umanitatea de pe Pamant din timpuri de mult uitate. Sf. Arhanghel Mihail are misiunea de a pazi respectarea Legilor Divine. Sf. Arhanghel Gabriel este responsabil cu aducerea bunelor… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in 8 noiembrie, crestinii ii sarbatoresc pe Sfintii Mihail si Gavriil, conducatorii cetelor de ingeri. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Ei sunt, totodata, si patroni spirituali…

- Fotograful Kurt Hielscher a primit acum 100 de ani o provocare de la guvernul roman: sa ia la pas o țara prea puțin cunoscuta și ingenuncheata de razboi și sa faca o carte despre ea, așa cum mai facuse cu Germania, Spania, Italia sau cu Țarile Nordice. „In ajunul calatoriei mele, un scriitor cunoscut…

- O carte veche, primul album despre Romania publicat vreodata, a fost editat la Leipzig, de F. A. Brockhaus, și ii este dedicat Regelui Carol al II-lea: “Romania. Natura. Cladiri. Viața populara”. Gasit intr-o biblioteca o suta de ani mai tarziu, vechiul album a inspirat o echipa de creație, care a pornit…

- Cantarețul de muzica de petrecere Vali Vijelie a dezvaluit ce i-a spus fiicei sale dupa ce i-a cumparat acesteia o mașina de lux. Vali Vijelie a fost prezent in platoul emisiunii „Rai da’ buni”, moderata de Mihai Morar la postul de televiziune Antena Stars. Cantarețul de manele a facut marturisiri legate…

- Clipe de groaza a trait o batrana de 89 de ani, atacata de hoți in toiul nopții in casa ei din localitatea Piatra Șoimului din județul Neamț, Romania. Deși abia aude și vede, pensionara a reușit sa ii puna pe fuga pe agresori, scrie libertatea.ro.

- Mai multi romani au primit in cutiile postale pliante si brosuri anti-vaccinare. Oamenilor li se spune ca vaccinarea le distruge viata copiilor. "Iata ce am primit in casuta postala. Se sesizeaza oare cineva? Brosura semnata Unicef, Ministerul Sanatatii si World Health Organization. Iti spun ca vaccinul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, sambata, ca viata si sanatatea jandarmilor care au actionat vineri seara in Piata Victoriei sunt mai importante decat orice analiza. Dan i-a vizitat, in cursul zilei de sambata, pe jandarmii spitalizati dupa violentele din Piata Victoriei.…