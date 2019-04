Stiri pe aceeasi tema

- Barbagallo si-a speriat colegii inscenandu-si propria rapire, fiind saltat de chiar de pe teren de mascati. Barbagallo a ridicat mainile sus și s-a predat imediat, iar doi oameni l-au luat pe sus și l-au dus la elicopter. Scenariul nu a ramas fara urmari, iar clubul sicilian va trebui insa sa plateasca,…

- Transportul feroviar de pasageri a ocupat, in 2018, locul al doilea in clasamentul preferintelor calatorilor. Sectorul feroviar continua sa piarda teren in fata celui rutier, raportand scaderi atat ale numarului de pasageri transportati, cat si ale...

- Leul moldovenesc pierde teren fața de principalele valute de referința. Banca Nationala a stabilit pentru astazi, 14 martie, un curs de 19 lei și 33 de bani pentru un euro, cu 9 bani mai mult decat ieri.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,7473 lei pentru un euro, in scadere cu 0,33 bani (-0,07%) fata de cotatia de 4,7506 lei stabilita in sedinta precedenta. Pe de altă parte, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, cursul anunţat fiind de 4,2010…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,7397 lei pentru un euro, in scadere cu 0,36 de bani (-0,08%) fata de cotatia de la finele saptamanii trecute, cand moneda unica valora 4,7433 lei. Pe de altă parte, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, cursul anunţat…

- Curs valutar, miercuri, 20 februarie 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) aduce vesti proaste pentru romanii cu credite sau chirii in valuta, dar si pentru aceia care vor sa investeasca in aur.

- Bogat în atracții turistice, de la paduri verzi, cascade și lacuri, pâna la castele, munți și zone rurale mirifice, ori chiar evenimente culturale și muzicale de mare anvergura, județul Cluj are toate ingredientele necesare pentru a fi în topul preferințelor. Cu toate acestea, în…