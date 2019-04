Stiri pe aceeasi tema

- Pușcatul cu carbid a ramas cu siguranța pentru numeroși tineri din Campeni cel mai așteptat moment ce marcheaza Invierea Domnului Iisus Hristos, aceștia „bubuind” pe dealurile din apropiere pe toata perioada Postul Paștelui, dar mai ales in Saptamana Mare și in noaptea de Inviere, in timpul slujbelor…

- Doi barbati din Briceni vor petrece urmatorii 15 ani in inchisoare pentru faptul ca si-au violat vecinele minore.Primul caz a avut loc in primavara anului 2013 in satul Marcauti din Briceni, cand unul dintre inculpati, in varsta de 38 de ani, a dat buzna in casa vecinilor.

- In Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, creștinii țin cu sfințenie la anumite tradiții și obiceiuri, atat la oraș cat și la sate. Așa se intampla in orașul Cugir si la Vinerea, unde se tine un obicei vechi de mai bine de 71 de ani: Obiceiul „Paștenilor”. Persoanele care implinesc in acest an varsta…

- Sentinte mai dure pentru doi inculpati, locuitori ai raioanelor Edinet si Rascani. Acuzatii, care au savarsit o crima, au fost condamnati la 7 ani si 6 luni, si, respectiv, 5 ani si 8 luni de inchisoare.

- In cartierul Matei Voievod din Targoviste, obiceiurile sunt pastrate cu sfintenie. „Pastele Cailor” sau „Tudorita” a avut loc si anul si este o traditie a comunitatii de bulgari din Targoviste. Pastele Cailor are loc in prima sambata a Postului Mare, cand este praznuit Sfantul Teodor. Primaria Targoviște …

- Cea de-a șasea ediție de cand se celebreaza, oficial, un vechi obicei afumațean a avut loc duminica, la pranz, in zona Școlii nr. 1 din localitate. Lasata Secului sau ultima zi cand se mai poate manca ”de dulce”, inaintea intrarii in Postul Paștelui, a fost marcata prin aprinderea ”focurilor de la Afumați”,…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, este întâmpinat cu raceala în aceasta campanie electorala, în tot mai multe localitati ale tarii. În imaginile surprinse de un martor ocular, se vede cu Nastase este luat în furci si de satenii din Dubasarii Vechi, raionu Criuleni.…