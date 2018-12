Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiul pitaratului, vechi de pe vremea dacilor, se pastreaza si astazi in satul Limba din judetul Alba, unde zeci de copii, primii colindatori, se trezesc in Ajunul Craciunului cu noaptea in cap si merg din casa in casa cu uratul, iar oamenii arunca peste ei fel de fel de dulciuri si fructe, informeaza…

- In vechile sate sasesti din Bistrita-Nasaud, in Ajunul Craciunului, inainte de a porni pe la rude la colindat, oamenii trec mai intai pe la cimitir pentru a-si colinda mortii. Pe Valea Bargaului, satenii duc la cimitir o creanga impodobita, mancare si vin pentru cei care au plecat.

- Juratul ”X Factor” Ștefan Banica face eforturi pentru ca in fiecare an, in Ajunul Craciunului, sa fie acasa de cei dragi, iar anul acesta, dupa finala ”X Factor”, de duminica, de la ora 20.

- Atunci cand cumparam un pui cu niște proprietați gustative asemanatoare acelora ale puilor de țara, de la un brand cu notorietate in Romania precum este LaProvincia, ce poate sa fie mai nimerit de pregatit din el decat o rețeta asiatica care, datorita ușurinței in gatire, se poate face extrem de rapid?…

- Zi de mare sarbatoare pentru credincioșii din Romania. Biserica praznuiește pe 21 noiembrie intrarea Maicii Domnului in Biserica, Sarbatoarea Luminii sau Ovidenia. Este prima mare sarbatoare din Postul Craciunului și, conform tradiției populare, aduce noroc și bucurie daca sunt respectate și o serie…

- Postul Craciunului incepe miercuri si dureaza 40 de zile, printre care sunt multe cu dezlegare la peste, ulei si vin, pana in Ajunul Craciunului, cand se tine post negru si este asteptat preotul sa aduca vestea Nasterii Mantuitorului.Anul acesta lasatul de sec se face marti seara. Postul Craciunului…

- Un tata și fiul sau sunt acuzați ca ar fi decapitat și canibalizat trupul unui fost polițist. Localnicii din Saltivka, Ucraina au fost șocați atunci cand au descoperit trupul fara cap in apropierea unei...

- Celebrul cor de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va susține un concert extraordinar de Craciun pe scena Salii Patria a Filarmonicii din Brașov, in data de 16 decembrie. Astfel, in 16 decembrie, incepand cu ora 19:00, sonoritatea unica a celui mai renumit ansamblu coral…